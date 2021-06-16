Войти
ЦАМТО

Шесть стран включены в список претендентов на поставку фрегатов для ВМС Греции

98
0
0
Фрегат типа FREMM
Фрегат типа FREMM.
Источник изображения: navaltoday.com

ЦАМТО, 15 июня. Согласно информации, опубликованной 10 июня на сайте Greek City Times, Министерство обороны Греции включило в короткий список шесть претендентов на поставку четырех новых фрегатов для ВМС страны.

Приобретение новых фрегатов, а также модернизация состоящих на вооружении военных кораблей греческого флота является одним из приоритетных проектов правительства Греции. Бюджет закупки новых фрегатов оценивается в 5 млрд. евро.

По данным ресурса, правительство Греции получило предложения от шести стран, включая США с многоцелевым надводным боевым кораблем (MMSC) разработки Lockheed Martin, Францию (Naval Group с фрегатом "Белхарра HN"), Нидерланды (Damen с фрегатом Sigma-11515), Великобританию (Babcock с фрегатом "Тип-31"), Германию (TKMS с фрегатом MEKO A200NG) и Италию (Fincantieri с фрегатом FREMM).

С учетом обострения отношений с соседней Турцией в Эгейском и Средиземном морях, Греция приступила к модернизации вооруженных сил, которая была приостановлена в связи со сложной финансово-экономической ситуацией. В рамках последней инициативы, объявленной премьер-министром Кириакосом Мицотакисом 12 сентября 2020 года, все три вида Вооруженных сил Греции будут усилены за счет приобретения новых вооружений. Греческий флот станет одним из основных бенефициаров программы модернизации.

В настоящее время в боевом составе ВМС Греции имеется 13 фрегатов, включая корабли класса "Гидра" (Meko-200HN) и "Элли" ("Кортенаер"). Корабли класса "Гидра" были построены в Греции компанией Hellenic Shipyards Co., за исключением головного фрегата серии, построенного немецкой компанией Blohm und Voss в Гамбурге. Фрегаты класса "Элли", "Элли" и "Лимнос", были проданы Греции новыми, а еще 7 – из состава ВМС Нидерландов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Греция
Италия
Нидерланды
США
Турция
Франция
Продукция
L-410
Компании
Babcock
CMN Group
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
15.05.2013
ВТА: лидеры и аутсайдеры
06.05.2013
Лидеры прежние
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
14.12.2007
Перспективы развития рынка новых БНК ОК в 2011-2015 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО