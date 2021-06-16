Шесть стран включены в список претендентов на поставку фрегатов для ВМС Греции

ЦАМТО, 15 июня. Согласно информации, опубликованной 10 июня на сайте Greek City Times, Министерство обороны Греции включило в короткий список шесть претендентов на поставку четырех новых фрегатов для ВМС страны.

Приобретение новых фрегатов, а также модернизация состоящих на вооружении военных кораблей греческого флота является одним из приоритетных проектов правительства Греции. Бюджет закупки новых фрегатов оценивается в 5 млрд. евро.

По данным ресурса, правительство Греции получило предложения от шести стран, включая США с многоцелевым надводным боевым кораблем (MMSC) разработки Lockheed Martin, Францию (Naval Group с фрегатом "Белхарра HN"), Нидерланды (Damen с фрегатом Sigma-11515), Великобританию (Babcock с фрегатом "Тип-31"), Германию (TKMS с фрегатом MEKO A200NG) и Италию (Fincantieri с фрегатом FREMM).

С учетом обострения отношений с соседней Турцией в Эгейском и Средиземном морях, Греция приступила к модернизации вооруженных сил, которая была приостановлена в связи со сложной финансово-экономической ситуацией. В рамках последней инициативы, объявленной премьер-министром Кириакосом Мицотакисом 12 сентября 2020 года, все три вида Вооруженных сил Греции будут усилены за счет приобретения новых вооружений. Греческий флот станет одним из основных бенефициаров программы модернизации.

В настоящее время в боевом составе ВМС Греции имеется 13 фрегатов, включая корабли класса "Гидра" (Meko-200HN) и "Элли" ("Кортенаер"). Корабли класса "Гидра" были построены в Греции компанией Hellenic Shipyards Co., за исключением головного фрегата серии, построенного немецкой компанией Blohm und Voss в Гамбурге. Фрегаты класса "Элли", "Элли" и "Лимнос", были проданы Греции новыми, а еще 7 – из состава ВМС Нидерландов.