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Расчеты комплекса «Бал» КФл выполнили боевое слежение за надводной обстановкой

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Аданак в Республике Дагестан состоялось тактико-специальное учение расчетов берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл), сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Подразделения противокорабельного комплекса совершили марш по пересеченной местности в район выполнения задач. По прибытии на место личный состав БРК «Бал» занял стартовые позиции и приступил к поиску целей.

Расчеты стартовых батарей в позиционном районе произвели перезагрузку ракет на транспортно-заряжающие машины, а экипажи батарей управления развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» в боевое положение и выполнили боевое слежение за надводной обстановкой.

Также расчеты БРК «Бал» совершенствовали навыки и умения по определению пеленга цели, передаче данных на боевое применение комплекса и отработали комплекс мероприятий по доставке и пополнению боекомплекта пусковых установок. Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы оперативной смены стартовых позиций и выход из-под ответного удара условного противника.

Успешно выполнив поставленные задачи, противокорабельный комплекс «Бал» совершил перемещение в район восстановления боевой способности.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих КФл, было задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники, в том числе стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи и военные тягачи Урал-4320.

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