Рогозин заявил о важности поиска внеземной жизни

По мнению гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, важнейшими задачами мировой космонавтики должно стать выявление космических угроз и поиск внеземных живых организмов. Об этом он заявил на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства считает, что в настоящее время огромное внимание уделяется планетарной защите, и уже разработаны программы мониторинга космического пространства, которые помогут избежать столкновений аппаратов с опасными космическими телами. Однако важной задачей также является разработка средств, которые позволят уберечь Землю от падения астероидов и комет, способных привести к огромным разрушениям и даже гибели цивилизации и всего живого.

Сейчас у человечества нет технологий, которые помогли бы предотвратить столкновения планеты с крупными космическими телами. Рогозин считает, что такие средства защиты нужно создавать совместными усилиями, поскольку ни одна страна не потянет такую разработку в одиночку.

Второй главной задачей освоения космоса глава «Роскосмоса» назвал поиск ответа на вопрос, одиноко ли человечество во Вселенной и есть ли жизнь кроме земной.

Александр Еникеев