МНО Польши уточнило некоторые подробности закупки БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 15 июня. Как сообщал ЦАМТО, 24 мая МНО Польши объявило о подписании контракта на закупку для Вооруженных сил страны четырех комплектов ударных БЛА "Байрактар TB2" класса MALE турецкого производства.

Подписанный без проведения тендера контракт, информация о котором ограничена, вызвал множество вопросов у общественности и СМИ Польши. В частности, новостное агентство Altair в соответствии с "Законом о доступе к публичной информации" обратилось в Инспекторат вооружений МНО Польши с запросом о раскрытии деталей соглашения, включая общую стоимость покупки, количество заказанных боеприпасов МАМ-L и МАМ-С и их стоимость, тип двигателя, РЛС и ЭО камер, которыми оснащены БЛА, подрядчиков, которые будут обслуживать полученную технику, а также необходимость срочного приобретения БЛА.

Агентство Altair 14 июня получило ответы на часть поставленных вопросов, которые привело на своем сайте.

Как сообщил представитель инспектората майор Кшиштоф Платек, в соответствии с заключенным соглашением, запасные части и расходные материалы закуплены на 3 года эксплуатации в соответствии с предполагаемым средним налетом одной платформы.

Поставщиком тренажеров, выступит компания Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S., а обучение личного состава будет проводиться перед поставкой комплексов в объемах, обеспечивающих их корректную работу.

ЭО станции наблюдения БЛА "Байрактар TB2" будут производиться за пределами Турции в "одной из стран НАТО".

Обслуживание и ремонт компонентов, в т.ч. двигателей, наземных станций управления и камер, в рамках соглашения о передаче технологий будут осуществляться одним из подразделений Министерства национальной обороны Польши.

Причины срочного приобретения БЛА указаны в секретном заявлении о процедуре закупки и не разглашаются.

Как заявлено, остальная запрошенная информация составляет коммерческую тайну и ее раскрытие и дальнейшее использование будут представлять собой акт недобросовестной конкуренции в соответствии со ст. 11 Закона от 16 апреля 1993 г. "О борьбе с недобросовестной конкуренцией".

Как ранее сообщал ЦАМТО, подписанный МНО Польши с компанией Baykar Makina контракт предусматривает поставку 4 беспилотных комплексов, в состав каждого из которых входят 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (всего 24 БЛА), а также противотанковых ракет, сопутствующего оборудования, включая мобильные станции управления, РЛС, тренажеров, комплекта запчастей, а также оказание услуг обслуживания и обучения личного состава. Стоимость одного комплекта "Байрактар TB2" составляет около 67 млн. долл. Контракт предусматривает предоставление 24-месячной гарантии, а также передачу технологий, позволяющих выполнять обслуживание и ремонт оборудования, в т.ч. двигателей, наземных станций управления и камер.

Первый комплект поступит на вооружение ВС Польши в 2022 году. Контракт будет сопровождаться компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять одно из польских военных предприятий. Полностью контракт будет выполнен к концу 2024 года.