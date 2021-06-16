Войти
Военно-промышленный курьер

Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» вошел в Южно-Китайское море

93
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Авианосец США «Рональд Рейган» 14 июня вошел в Южно-Китайское море в составе ударной группы, сообщает 7-ой флот США.

«Авианосная ударная группа «Рональда Рейгана» впервые действует в Южно-Китайском море в период своего развертывания в 2021 году», - цитирует пресс-релиз флота РИА Новости.

«Ударная группа привержена соблюдению соглашений США о безопасности с региональными союзниками и партнерами... Сохранение свободы мореплавания в Южно-Китайском море имеет важнейшее значение, поскольку почти треть мировой морской торговли, примерно 3,5 триллиона долларов, треть мировой сырой нефти и половина мирового сжиженного природного газа проходит через это море каждый год», - говорится в заявлении 7-го флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Авианосец
Похожие новости
23.11.2016
Морской жандарм
05.03.2015
Программа ПАК ДА. Риски, возможности и международное сотрудничество
25.02.2015
Лучше меньше: зачем России сверхзвуковая мини-ракета
05.04.2013
Индия формирует первую строевую эскадрилью МиГ-29К
25.04.2011
Следующие два китайских «Варяга» будут оснащены катапультной системой
18.04.2011
Михаил Дмитриев о военно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО