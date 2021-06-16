Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» вошел в Южно-Китайское море

Авианосец США «Рональд Рейган» 14 июня вошел в Южно-Китайское море в составе ударной группы, сообщает 7-ой флот США.

«Авианосная ударная группа «Рональда Рейгана» впервые действует в Южно-Китайском море в период своего развертывания в 2021 году», - цитирует пресс-релиз флота РИА Новости.

«Ударная группа привержена соблюдению соглашений США о безопасности с региональными союзниками и партнерами... Сохранение свободы мореплавания в Южно-Китайском море имеет важнейшее значение, поскольку почти треть мировой морской торговли, примерно 3,5 триллиона долларов, треть мировой сырой нефти и половина мирового сжиженного природного газа проходит через это море каждый год», - говорится в заявлении 7-го флота.