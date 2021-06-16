Рогозин назвал космос высшей политикой

Генеральный директор Роскосмоса заявил, что истинные руководители стран и думающая часть народов никогда не позволит милитаризировать космос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Космическая деятельность является высшей политикой и этикой отношений между народами и руководствами стран. Об этом заявил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Космос часто называют местом, свободным от политики. Космос - это и есть высшая политика. Космическая деятельность - это есть высшая этика отношений между народами и их руководствами", - подчеркнул Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, истинные руководители стран и думающая часть народов никогда не позволит милитаризировать космос. "Космос - наш, общий", - добавил он.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.