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Создана невосприимчивая к взлому квантовая сеть

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Источник изображения: Фото: Toshiba

Инженерам Toshiba удалось отправить квантовую информацию по оптическому волокну длиной 600 километров и установить новый рекорд. Об этом сообщается на сайте японской корпорации.

В отчете говорится, что благодаря новой технологии, которая стабилизирует колебания в окружающей среде, специалистам удалось продемонстрировать передачу квантовых битов (кубитов) на расстоянии в сотни километров. На основе данного изобретения ученые могут разработать сеть нового поколения, по которой можно будет безопасно передавать данные между городами и целыми странами.

Передаваемая по оптоволокну информация зашифрована с помощью технологии квантового распределения ключей (QKD). Инженеры отметили, что для создания ключей шифрования протокол использует квантовые сети, которые практически невосприимчивы к взлому. В случае проникновения в сеть обе стороны будут предупреждены. Это означает, что пользователи и корпорации могут делиться ценными данными на огромных расстояниях, не опасаясь утечки.

До недавнего времени передача кубитов по оптоволоконным сетям была ограничена небольшой протяженностью сети. Небольшие изменения в окружающей среде, как колебания температуры, могут вызвать расширение или сжатие кабеля и уничтожение информации. Чтобы снизить воздействие среды, инженеры Toshiba разработали метод, называемый двухдиапазонной стабилизацией. В этом случае данные отправляются посредством двух сигналов — первый компенсирует быстро меняющиеся флуктуации, второй используется для более точной настройки фазы. Таким образом можно качественно передавать данные на расстоянии до 600 километров.

«Благодаря новым методам, которые мы разработали, дальнейшее расширение расстояния связи для QKD все еще возможно, и наши решения также могут быть применены к другим протоколам и приложениям квантовой связи», — заметил научный сотрудник Toshiba Europe Мирко Питталуга (Mirko Pittaluga). В планах компании протянуть безопасную сверхскоростную магистраль, объединяющую Лондон, Париж, Брюссель, Амстердам и Дублин.

Кубит — наименьшая единица информации в квантовом компьютере, использующаяся для квантовых вычислений. В конце мая Google объявила, что создаст квантовый компьютер за несколько миллиардов долларов. Новое устройство позволит выполнять вычисления, на которые современный компьютер потратит 10 тысяч лет, за три с половиной минуты.


Андрей Ставицкий

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Страны
Япония
Проекты
ИТ
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