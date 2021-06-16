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ЦАМТО

Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

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Автомат Калашникова АК-12
Автомат Калашникова АК-12.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 15 июня. Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение Восточного и Западного военных округов.

В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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