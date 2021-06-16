В ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы ВиВТ

ЦАМТО, 15 июня. В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов в ВУЗы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы вооружения и военной техники.

В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ курсанты и слушатели изучают все существующие, в том числе современные зенитные ракетные комплексы и системы, средства автоматизированного управления "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационное вооружение, в том числе новейшую станцию "Ниобий-СВ".

В Михайловской военной артиллерийской академии изучаются оперативно-тактические комплексы "Искандер", РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" и "Аистенок".

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища изучают радиолокационные станции разведки "Соболятник", "Фара-ВР", всесуточные приборы разведки. Кроме того, будущие офицеры осваивают оптико-электронные комплексы "Ирония", многоканальные приборы наблюдения с тепловизионным каналом и лазерные дальномеры, а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами и средства связи.

В Московском и Дальневосточном высших общевойсковых командных училищах, Казанском высшем танковом командном училище курсанты проходят подготовку на современных образцах бронетанкового вооружения, таких как танки Т-72Б3 и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

Курсанты успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе, что позволяет повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также сократить финансовые расходы на подготовку специалистов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.