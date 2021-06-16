CNBC (США): НАТО не станет «копировать то, как действует Россия», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обострения напряженности

Перед самой встречей Путина и Байдена генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности антироссийских санкций и использования «широкой комбинации различных инструментов» для противостояния «российской агрессии». Эта комбинация основана на двойном подходе, НАТО не копирует поведение России, отметил генсек.

- Столтенберг сделал заявление прямо накануне предстоящего саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, который состоится в Женеве 16 июня.

- Оно прозвучало после интервью Путина телеканалу NBC News, фрагменты которого были показаны 12 июня и в ходе которого российский лидер заявил, что российско-американские отношения "деградировали до низшей точки" за последние годы.

НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал и применять "широкую комбинацию различных инструментов", чтобы противостоять агрессии России, однако альянс не будет "копировать" поведение своего противника, о чем сообщил глава НАТО в интервью CNBC в воскресенье, 13 июня.

"Позиция НАТО в отношении России основана на том, что мы называем двойным подходом, сочетающим в себе оборону и диалог", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Хэдли Гэмбл (Hadley Gamble) из CNBC.

"Именно такого подхода мы придерживаемся теперь. Мы сейчас осуществили самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать ее укреплять с высокой степенью готовности, большим количеством войск и увеличением инвестиций в нашу оборону".

Столтенберг добавил: "После многолетнего сокращения оборонных бюджетов все наши члены теперь вкладывают больше средств. Мы не собираемся копировать то, как действует Россия. Но мы дадим твердый и четкий ответ, и он будет включать в себя широкую комбинацию различных инструментов, что мы и демонстрировали в последние годы".

Столтенберг сделал эти заявления прямо накануне предстоящего саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, который состоится в Женеве 16 июня. Они прозвучали после интервью Путина телеканалу NBC News, фрагменты которого были показаны 12 июня, где российский лидер заявил, что российско-американские отношения "деградировали до низшей точки" за последние годы.

Столтенберг также затронул тему ядерного оружия, сказав, что, "если говорить о ядерных ракетах наземного базирования, в течение нескольких лет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности последовательная позиция НАТО заключалась в том, что мы не планируем размещать новые ракеты, способные нести ядерные боеголовки". В 2019 году при администрации бывшего президента Дональда Трампа Соединенные Штаты вышли из этого договора, заключенного еще в эпоху холодной войны, обвинив Россию в нарушении его условий.

"Но мы обязательно ответим на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в сфере ядерных вооружений, - продолжил Столтенберг. - Мы сделаем это многими различными методами, в том числе путем укрепления наших средств наземной и воздушной обороны. И мы также, конечно, будем добиваться мер по контролю над вооружениями - это одна из составляющих диалога с Россией".

"Санкции важны"

Столтенберг также поднял тему санкций, тень которых нависает над Россией. Администрация Байдена обещает занять в отношении России более жесткую позицию, нежели администрация Трампа.

"Санкции важны", - заявил Столтенберг, добавив, что санкции, введенные против России в связи с аннексией Крымского полуострова в 2014 году, необходимо сохранить, одновременно оказывая "больше поддержки таким близким партнерам, как Украина и Грузия".

В апреле администрация Байдена ввела против Москвы новую порцию санкций в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2020 года, масштабной кибератакой, затронувшей компьютерные сети американских правительственных агентств и крупных корпораций, незаконной аннексией и оккупацией Крыма, а также в связи нарушениями прав человека в России. Российское правительство отвергает все эти обвинения.

"Вероятно, самое важное наше достижение к настоящему моменту - это то, что впервые в истории НАТО у нас есть готовые к бою войска в восточной части альянса, - заявил Столтенберг. - Новые тактические группы развернуты в странах Балтии и Польше, и мы втрое увеличили размеры боеготовых сил НАТО".

Наращивание военного потенциала

Россия существенно нарастила свой военный потенциал в Арктике, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, и она занимается разработкой нового "супероружия" - беспилотного подводного аппарата 2М39 "Посейдон", который вызывает тревогу в рядах западных чиновников. Этот подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой, разрабатывается таким образом, чтобы преодолевать береговую охрану других стран, погружаясь на самое дно.

В апреле Москва спровоцировала смятение и панику, собрав многочисленные войска у самой украинской границы и заставив Европейское командование США повысить уровень боевой готовности до статуса "потенциальный неминуемый кризис". Западные чиновники обвиняют Россию в осуществлении масштабной и чрезвычайно сложной хакерской атаки на системы компании SolarWinds, в результате которой были скомпрометированы системы американских правительственных агентств. Россия отрицает свою причастность к этой атаке.

Байден также заявил, что Россия "несет некоторую ответственность" за разрушительную хакерскую атаку на системы компании Colonial Pipeline, хотя Белый дом не стал открыто обвинять Кремль в ее осуществлении. Тем не менее американские чиновники связывают эту атаку с хакерской группой из России. Представители российского правительства отрицают наличие каких-либо связей между их страной и этой хакерской атакой.

Свидетельством того, что Россия ожидает дальнейшего ужесточения санкционного режима, стало то, что ранее в июне российский министр финансов объявил, что его страна отказывается от американского доллара в структуре своего Фонда национального благосостояния, поскольку Вашингтон продолжает вводить финансовые санкции против Москвы.

"Сигнал сводится к тому, что "мы не нуждаемся в Соединенных Штатах, нам не нужно проводить сделки в долларах, и мы неуязвимы перед новыми американскими санкциями"", - пояснил старший стратег по развивающимся рынкам Тимоти Эш (Timothy Ash).

Путина это мало волнует

В марте Байден крайне резко высказался в адрес Путина, назвав его "убийцей" во время телеинтервью. На это Путин ответил ему, что, "когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя".

Когда в эти выходные Путину снова задали вопрос о том высказывании Байдена, Путин ответил, что его это волнует меньше всего.

"Мы не ищем конфликта с Россией", - сказал Байден в преддверии саммита с Путиным.

"Мы хотим стабильные и предсказуемые отношения, - заявил Байден. - Но я ясно заявил, что Соединенные Штаты ответят серьезным образом, если российское правительство будет вовлечено в наносящую ущерб деятельность".

Наташа Турак (Natasha Turak)