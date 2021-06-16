НПО "Базальт" разработает комплекс боеприпасов нового поколения для РПГ-7

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Научно-производственное объединение "Базальт" (входит в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех) разрабатывает комплекс боеприпасов нового поколения для РПГ-7, первые изделия могут появиться через 2-3 года, сообщил журналистам начальник конструкторского бюро "Базальта" Николай Середа.

"Что касается выстрелов, безусловно, к этому модифицированному гранатомету РПГ-7В2 создаются еще более новые совершенные выстрелы с эффективностью примерно на 20-30% выше, чем предыдущие. Идет разработка, создается целый комплект выстрелов. Сроки самые ближайшие, думаю, через 2-3 года можно будет что-то сказать", - сказал Середа.

По его словам, новые боеприпасы будут обладать большей бронепробиваемостью – вплоть до 600 миллиметров, по сравнению с 260 миллиметрами для первых боеприпасов для РПГ-7. Увеличатся их термобарическое и осколочное действия. Кроме того, значительно должна повыситься точность за счет новых прицельных устройств.

Середа пояснил, что сейчас на дальности прямого выстрела (150 метров) гранатометный снаряд попадает в цель с разбросом 40-50 сантиметров. При стрельбе на дистанции до километра точность может превышать габариты бронетехники.

"Поэтому возникла необходимость повысить эту точность, чтобы даже на дальности до километра было возможно, пускай не с первого выстрела, со второго, но, тем не менее, попасть и поразить танк, чтобы точность была в районе нескольких метров, до пяти, скажем", - добавил начальник КБ.

По словам Середы, за 60 лет к РПГ-7 разработали множество других выстрелов, за счет чего он сейчас способен поражать не только танки, но и живую силу, в том числе укрытую в ДОТах и ДЗОТах, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, а в некоторых исключительных случаях даже вертолеты.

60 лет назад, 15 июня 1961 года был принят на вооружение ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Сегодня различные его модификации стоят на вооружении более 80 стран мира.