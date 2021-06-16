В Ростехе заявили, что РФ задает тенденции по производству гранатометов и боеприпасов

Исполнительный директор "Техмаша" Александр Кочкин отметил, что сейчас на мировой рынок активно выводятся одноразовые гранатометы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия входит в число лидеров по производству гранатометов и боеприпасов к ним на международном рынке, а также задает тенденции по разработке новых изделий в данной сфере. Об этом заявил журналистам исполнительный директор "Техмаша" госкорпорации "Ростех" Александр Кочкин.

"У нас преимущество по многообразию боевых частей у выстрелов, их могуществу и эффективности. Мы стараемся конкурировать на международном рынке с нашими новыми продуктами", - пояснил исполнительный директор "Техмаша", отметив, что сейчас активно выводятся на мировой рынок одноразовые гранатометы.

По словам Кочкина, сегодня зарубежные страны разрабатывают собственные выстрелы, например, для легендарного РПГ-7, но все равно следуют российским тенденциям в этом вопросе. "Есть иностранные производители, у них немного другое законодательство, они демпингуют по ценам. Но мы несем ответственность за надежность, качество боеприпасов, оно у нас всегда было и остается на высоком уровне"- отметил он.

15 июня 2021 года легендарному гранатомету РПГ-7 исполняется 60 лет. Работа над противотанковым гранатометом началась в 1958 году. 15 июня 1961 года был подписан приказ о принятии его на вооружение вместе с кумулятивным выстрелом ПГ-7В. В настоящее время этот гранатомет используется в более чем 80 странах мира. Кроме того, во многих странах ведется серийное производство как самого гранатомета, так и выстрелов к нему. В свое время Советский Союз передал лицензионное производство ряду государств Варшавского договора.