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ТАСС

Рогозин назвал экологический мониторинг из космоса важнейшей общечеловеческой задачей

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Глава Роскосмоса надеется, что в рамках этой задачи объединятся усилия ведущих космических держав и космических агентств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Идея колонизации других планет хороша, но необходимо объединить усилия ведущих космических держав в борьбе за экологию Земли. Об этом заявил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Сама идея колонизации других планет неплоха, когда она раздается с точки зрения расширения наших знаний о природе и о возможностях человека и технологий. Но если это идея колонизации других планет, связанная с паническими настроениями о будущем человека на Земле, мы с этим не можем согласиться. Поэтому изучение природы из космоса, экологический мониторинг, борьба с парниковыми эффектами, которые погубили уже другие планеты, - это важнейшая общечеловеческая задача", - сказал Рогозин.

Он выразил надежду, что в рамках этой задачи объединятся усилия ведущих космических держав и космических агентств.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

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