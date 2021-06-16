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ТАСС

Рогозин: ни одна страна самостоятельно не сможет создать систему защиты Земли

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Источник изображения: http://tass.ru/

По мнению главы Роскосмоса, планетарная защита - это одна из самых важных задач для космонавтики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Систему, способную изменять траекторию угрожающих Земле небесных тел, не способна самостоятельно создать ни одна страна. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Нет технологии, которая бы позволила изменить траекторию, помешать опасности нашей Земли. Эти технологии надо создавать, ни одна страна не сможет реализовать в одиночку. Это общая задача - защита нашей Земли", - подчеркнул Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, планетарная защита - это одна из самых важных задач для космонавтики. "Важная задача - как уберечь планету от непрошеных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию", - отметил он.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

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