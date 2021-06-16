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Известия.ru

В «Ростехе» заявили о лидерстве РФ в производстве гранатометов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Россия продолжает оставаться мировым лидером в производстве гранатометов и боеприпасов к ним и создает тенденции развития этого вида вооружений. Об этом 15 июня заявил журналистам исполнительный директор концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин.

«Лидерство (у России. — Ред.) есть по могуществу, по многообразию боевых частей. Это сейчас мировая тенденция, все государства идут этим путем. Разрабатывают аналогичные нашим изделия, на международных выставках практически все, кто производит боеприпасы, такое же оружие демонстрируют и продают аналоги», — отметил Кочкин.

Начальник конструкторского бюро НПО «Базальт» (входит в «Ростех») Николай Середа отметил, что сейчас госкорпорация создает новую серию более эффективных выстрелов для гранатомета РПГ-7. Их эффективность будет выше предыдущих до 30%.

«Более эффективные выстрелы будут способны поражать уже действительно весь спектр целей на поле боя — от открыто расположенной живой силы до самых современных объектов бронетанковой техники, в том числе и с динамической защитой», — сказал Середа.

Середа добавил, что сейчас в мире производятся сотни тысяч нелегальных копий снарядов к РПГ-7.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что в 2023 году «Ростех» может начать серийное производство и поставки планирующей авиабомбы «Дрель».

Российская разработка была представлена еще в 2015 году, а испытания бомбы начались в 2016-м. «Дрель» является новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг. Она способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. Боеприпасом предлагается снарядить самолеты оперативно-тактической авиации.

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Страны
Россия
Продукция
ПБК-500У
РПГ-7
Компании
Базальт НПО
Ростех
Техмаш НПК
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