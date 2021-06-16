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Известия.ru

Орбиту МКС скорректируют 24 июня перед стартом «Союз МС-19»

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Орбита Международная космической станции (МКС) будет скорректирована 24 июня в рамках подготовки к старту корабля «Союз МС-19». Об этом 15 июня сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой ТПК «Союз МС-18» на 24 июня 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Корректировка орбиты будет осуществлена с помощью двигателей транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», пристыкованного к модулю «Пирс» российского сегмента. В настоящее время специалисты рассчитывают параметры изменения высоты орбиты станции.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Ранее 13 июня сообщалось, что «Роскосмос» получил запросы на организацию выхода туристов в открытый космос.

1 июня сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов. Заказчик заплатит ракетно-космической корпорации около 5,056 млрд рублей.

13 мая стало известно, что японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-20» в декабре 2021 года. Продолжительность полета японских туристов составит 12 суток.

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