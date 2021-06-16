Войти
ЦАМТО

Продолжается разработка перспективных образцов техники в интересах инженерных войск ВС РФ

121
0
0
Инженерная система дистанционного минирования
Инженерная система дистанционного минирования.
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 15 июня. В интересах инженерных войск ВС РФ непрерывно продолжается работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям.

В частности, продолжаются работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

Для замены устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020 на базе узлов, агрегатов и систем танков Т-72Б3 и Т-90А. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков, грузоподъемность нового моста увеличена до 60 тонн.

Разрабатывается тяжелый механизированный мост ТММ-7 с увеличенной длиной мостовой конструкции. Новая схема раскрытия моста обеспечит сокращение времени оборудования мостовых переходов примерно в 1,5 раза.

Продолжается разработка новых тренажеров средств инженерного вооружения, представляющих собой полномасштабные динамические тренажеры, обеспечивающие обучение и тренировку экипажей машин вождению и действиям при выполнении инженерных задач в условиях учебного класса. Это тренажеры для новых буксирно-моторных катеров БМК-МО, танковых мостоукладчиков МТУ-72, паромно-мостовых машин ПММ-2М и универсальной бронированной инженерной машины УБИМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТУ-72
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
26.01.2021
В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается разработка перспективных образцов техники
08.03.2019
Девушки, вам удобно в "Армате"? Легко ли научиться управлять современными танками
23.08.2017
В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
27.11.2013
Под силу инженерные задачи любой сложности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО