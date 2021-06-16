Роскосмос и ЕКА пока не заключили прямое соглашение о полетах европейских астронавтов на "Союзах"

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" пока не заключил с Европейским космическим агентством (ЕКА) двустороннее соглашение о полетах европейских астронавтов на российских "Союзах", сообщил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"У нас все иностранные партнеры, за исключением коротких миссий как Аль-Мансури (астронавт из ОАЭ, летавший на МКС на "Союзе" - ИФ), летают в рамках американской квоты. Европейцы летают с нами, но они летают в рамках американской квоты", - сказал Крикалев.

В августе 2019 года глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах". При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если "Роскосмос" и NASA договорятся о перекрестных полетах. Глава агентства Ян Вернер объяснил это особенностями соглашения между ЕКА и NASA.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были Шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал Вернер "Интерфаксу".

Он также сообщил, что агентство проведет переговоры с "Роскосмосом" о заключении прямого двустороннего соглашения о полетах европейских астронавтов на российских космических кораблях.