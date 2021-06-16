Войти
Интерфакс-АВН

Роскосмос и ЕКА пока не заключили прямое соглашение о полетах европейских астронавтов на "Союзах"

105
0
0
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-18» с космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Санкт-Петербург. 15 июня. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" пока не заключил с Европейским космическим агентством (ЕКА) двустороннее соглашение о полетах европейских астронавтов на российских "Союзах", сообщил "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"У нас все иностранные партнеры, за исключением коротких миссий как Аль-Мансури (астронавт из ОАЭ, летавший на МКС на "Союзе" - ИФ), летают в рамках американской квоты. Европейцы летают с нами, но они летают в рамках американской квоты", - сказал Крикалев.

В августе 2019 года глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах". При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если "Роскосмос" и NASA договорятся о перекрестных полетах. Глава агентства Ян Вернер объяснил это особенностями соглашения между ЕКА и NASA.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были Шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал Вернер "Интерфаксу".

Он также сообщил, что агентство проведет переговоры с "Роскосмосом" о заключении прямого двустороннего соглашения о полетах европейских астронавтов на российских космических кораблях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
24.09.2020
ОАЭ выбрали НАСА вместо «Роскосмоса»
09.01.2020
Русский десант
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
28.09.2017
С протянутой рукой
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО