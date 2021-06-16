Второй корвет класса "Саар-6" прибыл в Израиль

ЦАМТО, 15 июня. В порт Хайфы прибыл второй (из четырех заказанных в Германии для ВМС Израиля) корвет УРО следующего поколения класса "Саар-6" (SA'AR-6) – "Оз". Он присоединится к ранее поставленному корвету "Маген".

Корабль прибыл в Израиль после двухнедельного морского перехода из Германии. На церемонии встречи присутствовали министр обороны Бенни Ганц и командующий ВМС Израиля вице-адмирал Элиягу (Эли) Шарвит. Как планируется, корабль будет принят на вооружение в течение ближайших двух лет после дооснащения оборудованием израильской разработки.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в партнерстве с German Naval Yards четырех корветов класса "Саар-6" (вариант K130) для ВМС Израиля был подписан в мае 2015 года. По данным израильских СМИ, стоимость приобретения четырех кораблей для Израиля составила 430 млн. евро. Правительство Германии выделило на программу 115 млн. евро. Резка первой стали для постройки головного корабля состоялась в феврале 2018 года. Корабль "Маген" был официально передан командованию ВМС Израиля 11 ноября 2020 года на предприятии в Киле. 2 декабря 2020 года корабль прибыл на военно-морскую базу в Хайфе (Израиль). В настоящее время на борту корабля устанавливаются РЛС, вооружение и боевые системы израильского производства. После завершения необходимых испытаний корвет войдет в боевой состав ВМС Израиля.

Спуск на воду второго корвета серии, "Оз", состоялся в августе 2019 года. Он был передан командованию ВМС Израиля 4 мая 2021 года. Два оставшихся корвета должны быть поставлены ВМС Израиля в 2021 году: "Атзмаут" (Atzmaut) в сентябре и "Нижахон" (Nitzhahon) в ноябре. Корветы класса "Саар-6" составят основу ВМС Израиля в течение следующих 30 лет.

Корабли строятся с применением технологий малозаметности и оснащаются современными средствами обнаружения и вооружения. По имеющейся информации, длина корвета составляет около 90 м, ширина – 13 м, водоизмещение – около 1900 т, максимальная скорость – 24 узла, дальность плавания – 2500 морских миль, экипаж – около 70 человек. Как предполагается, около 25% экипажа составят женщины.

По заявлению ВС Израиля, более 90% установленных на борту оборонительных систем будут произведены в стране. Израильское вооружение и другие системы национальной разработки будут установлены на борту корветов после их прибытия в Израиль. В их число, в частности, войдут 16 противокорабельных ракет неназванного типа (вероятно "Габриэль-5"), два 25-мм дистанционно управляемых модуля вооружения "Тайфун" компании Rafael. Все корветы будут оснащены морским вариантом C-Dome системы ПВО "Айрон Дом" (Iron Dome), а также ЗРК "Барак-8" производства Israel Aerospace Industries (IAI) для поражения более сложных целей на большей дальности, включая сверхзвуковые противокорабельные ракеты. Бортовые системы радиоэлектронной борьбы обеспечат дополнительную защиту, создавая помехи спутниковым системам наведения атакующих боеприпасов. В состав вооружения также войдут 76-мм артиллерийская установка Oto Melara Super Rapid, 324-мм торпедные аппараты с торпедами MK-54.

Важным элементом оснащения корабля станет многофункциональная РЛС "Адир", являющаяся версией EL/M-2248 MF-STAR, и система боевого управления, которая объединит бортовые системы с более широкой сетью ВС Израиля. Новая РЛС позволит обнаруживать цели на расстоянии 100-200 км. На борту смогут размещаться БЛА и вертолет SH-60 "Си Хок".