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ЦАМТО

В соединения Сухопутных войск продолжается поставка современных танков

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Танк Т-90М во время основного этапа стратегических учений России
Танк Т-90М во время основного этапа стратегических учений России.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

ЦАМТО, 15 июня. Современные танки продолжают поступать в соединения Сухопутных войск: предприятия-изготовители передадут в подразделения СВ танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут СВ современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 ед. Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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