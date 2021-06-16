В соединения Сухопутных войск продолжается поставка современных танков

Танк Т-90М во время основного этапа стратегических учений России.

ЦАМТО, 15 июня. Современные танки продолжают поступать в соединения Сухопутных войск: предприятия-изготовители передадут в подразделения СВ танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут СВ современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 ед. Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.