Войти
Известия.ru

Почти 90% россиян заявили о вере в способность армии защитить страну

145
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Большинство российских граждан (86%) выразили уверенность в способности отечественной армии обеспечить безопасность страны. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), предоставленные во вторник, 15 июня.

Согласно результатам исследования, половина (49%) населения России высказала непоколебимую уверенность в противостоянии армии внешним угрозам или прямому военному нападению. В то же время треть (35%) респондентов выбрала ответ «скорее да, чем нет» на соответствующий вопрос.

Полярную точки зрения высказали 11% опрошенных.

В социологическим исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, возраст которых составил от 18 лет.

Ранее, 8 июня, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил России сообщил о том, что на данный момент проблема уклонистов от военной службы не рассматривается как серьезная и что показатели по таким случаям показывают стабильное снижении в последние годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.04.2016
Авиационной группе высшего пилотажа «Русские Витязи» исполняется 25 лет
26.08.2015
Гендиректор: группа РТИ подготовила ряд "секретных разработок" для ВКС
31.12.2014
ОПК: обновленные МиГ-31БМ прикроют стратегические направления, включая Арктику
02.04.2014
Компания "Ильюшин" подала предложение Минобороны России по созданию патрульного самолета на базе пассажирского Ил-114
14.01.2013
Ремонт на корабле "Саратов" выполнит плавмастерская с базы в Сирии
08.12.2006
Опыт страхования финансовых рисков при создании самолета Як-130 будет распространен на другие виды вооружения и военной техники - РСЦ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО