Почти 90% россиян заявили о вере в способность армии защитить страну

Большинство российских граждан (86%) выразили уверенность в способности отечественной армии обеспечить безопасность страны. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), предоставленные во вторник, 15 июня.

Согласно результатам исследования, половина (49%) населения России высказала непоколебимую уверенность в противостоянии армии внешним угрозам или прямому военному нападению. В то же время треть (35%) респондентов выбрала ответ «скорее да, чем нет» на соответствующий вопрос.

Полярную точки зрения высказали 11% опрошенных.

В социологическим исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, возраст которых составил от 18 лет.

Ранее, 8 июня, представитель Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил России сообщил о том, что на данный момент проблема уклонистов от военной службы не рассматривается как серьезная и что показатели по таким случаям показывают стабильное снижении в последние годы.