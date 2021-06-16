Масштабные учения кораблей и авиации ВС РФ прошли в Тихом океане

Тихоокеанский флот России провел масштабные учения в открытом море. В мероприятии принимали участие разные виды войск, в том числе морская авиация.

В частности, противолодочные палубные вертолеты Ка-27 выполняли задачи с большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Громкий» и «Алдар Цыненжапов».

Также корабли взаимодействовали с дальней авиацией. Так, три самолета Ту-142мЗ морской авиации ТОФ, взлетевшие с аэродрома Елизово на Камчатке, совершили перелет дальностью около 5 тыс. километров к месту проведения учений. Их сопровождали истребители МиГ-31БМ.

Всего в учениях было задействовано более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что подразделения Черноморского флота России приступили к учениям по обороне важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника в Крыму.

В отработке задач задействованы самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, а также Ан-26, Бе-12 и вертолеты. Всего 15 единиц авиационной техники. Также к маневрам привлечено около 50 единиц вооружения и военной и спецтехники.