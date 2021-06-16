Три российских дальних противолодочных самолета совершили полет в центр Тихого океана в район учений ВМФ РФ

В российских учениях задействовано более 20 кораблей и подлодок. Маневры проходят на фоне учений подводных сил США

Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Три российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 совершили перелет с Камчатки в центральную часть Тихого океана, где проходят крупные учения Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Сегодня три дальних противолодочных самолёта Ту-142М3 морской авиации ТОФ, взлетевшие с аэродрома "Елизово" на Камчатке, совершили перелёт дальностью около 5 тыс. километров в район проведения учений и, выполнив задачи по предназначению, вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.

По словам военных, Ту-142М3 провели в воздухе 12 часов, в ближней зоне противолодочные самолёты сопровождались дальними перехватчиками МиГ-31БМ.

В учении ТОФ в центре Тихого океана задействовано более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота. "Действия российской корабельной группировки вызывают большой интерес со стороны иностранных флотов", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс км, боевой радиус действия - 6,4 тыс км.

В Минобороны РФ заявили, что в ходе учений корабли совместно с авиацией отрабатывают задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника.

Министерство обороны РФ 10 июня сообщило о старте оперативного учения в центральной части Тихоокеанского флота.

Российские учения начались на фоне маневров Agile Dagger 2021, на которые вышла треть всех американских подводных лодок на Тихом океане.

В Минобороны РФ сообщили, что корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершили переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и произвели развертывание группировки в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

В маневрах, в частности, участвуют флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". По данным ведомства, также в учении задействовано около 20 самолетов.

Учения российского флота в центральной части Тихого океана беспрецедентны по масштабу, подобные маневры не проводились с советских времен, сообщил "Интерфаксу" 10 июня бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"В постсоветский период таких учений, с привлечением такого количества сил, не было. Мы показываем возможности сил и средств Тихоокеанского флота на значительном удалении от береговой инфраструктуры. Это средняя часть Тихого океана - пути перехода авианосных группировок. Мы показываем возможности Тихоокеанского флота и США, и Японии, всем, в том числе НАТО, которую стал интересовать и азиатский театр военных действий", - сказал тогда Кравченко.

4 июня командование подводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что учение Agile Dagger 2021, в которых задействована треть американских подлодок в регионе, проводится для оценки боевой готовности и отработки потенциала объединенных сил.