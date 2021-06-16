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Интерфакс-АВН

Международные учения "Ларос-2021" состоятся на полигоне в Приморье

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Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года
Танки Т-72МС армии Лаоса в ходе совместных российско-лаосских учений "Ларос-2019" на лаосском полигоне Бан Пэн, декабрь 2019 года.
Источник изображения: кадр из видео Министерства обороны России

Владивосток. 15 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Международное российско-лаосское учение "Ларос-2021" состоится на одном из полигонов в Приморском крае - участие в нем примут военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

"Совместное российско-лаосское военное учение будет направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов ликвидируют условное незаконное вооруженное формирование", - процитировала во вторник пресс-служба ВВО начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева.

Стороны уже согласовали детальный план учения, вопросы тылового обеспечения, список культурно-массовых мероприятий, а также порядок прибытия военнослужащих из Лаоса в Приморский край. Заключительную планирующую конференцию проведут в Уссурийске.

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