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ТАСС

В Японии разработают систему снабжения внеземных баз водой, кислородом и энергией

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Речь идет о том, чтобы с помощью электроэнергии разлагать воду на кислород и водород, а затем путем их соединения вновь получать электроэнергию и пресную воду

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и автомобилестроительная корпорация Honda Motor договорились совместно разработать систему, позволяющую по схеме замкнутого цикла обеспечивать энергией, кислородом и водой будущие орбитальные станции и объекты на внеземных телах. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном во вторник на сайте JAXA.

Конкретно речь идет о том, чтобы с помощью электроэнергии, полученной на солнечных батареях, разлагать воду на кислород и водород, а затем путем их соединения в топливных батареях вновь получать электроэнергию и пресную воду как побочный продукт этой реакции. До апреля будущего года Honda Motor при содействии JAXA намерена создать опытную установку такого типа и испытать ее в условиях, близких к космическим, с соответствующими температурами и уровнем радиации.

В настоящее время JAXA уже сотрудничает с крупнейшей японской автомобилестроительной компанией Toyota Motor в создании лунохода, действующего на водородно-кислородной топливной батарее.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Toyota
Проекты
ЯО
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