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Санкции США поставили под угрозу изготовление в России спутника для Анголы

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Источник изображения: Фото: Роскосмос / РИА Новости

Американские санкции могут сорвать строительство Россией спутника связи для Анголы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Причиной затруднений стало отсутствие разрешения на поставку американской электроники от европейского подрядчика.

«США не дают разрешения европейской компании Airbus на поставку в Россию модуля полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием для ангольского спутника AngoSat-2 из-за наличия в нем американской электронной компонентной базы», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, это связано с тем, что США с мая 2021 года запретили поставки в Россию американской космической электроники, которая попадает под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR.

Отказ в поставке электроники, по словам источника, потребует пересмотра схемотехнических решений в спутнике и согласования их с заказчиком.

В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией «Энергия» спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.


Анастасия Макарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Россия
США
Компании
Airbus
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