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Известия.ru

В США признались в обмане СССР с титаном для самолетов

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

ЦРУ использовало подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников для закупки у Советского Союза тугоплавкого титана для американского стратегического самолета-разведчика Lockheed SR-71 Blackbird. Об этом пишет журнал The National Interest.

Издание отмечает, что SR-71 считается самым быстрым самолетом в истории. Всего было построено 32 таких машины.

В публикации поясняется, что своего металла для производства самолета у США не хватало. Автор предполагает, что Москва не одобрила бы покупку титана американской стороной, если бы знала, для каких целей он приобретается.

Первый SR-71 Blackbird был создан в 1964 году, на вооружение самолет-разведчик был принят в 1966-м. Его эксплуатация прекратилась в 1998 году. Самолет отличался футуристическим дизайном, схожим с очертаниями советского реактивного самолета-разведчика РСР. Для достижения высоких аэродинамических характеристик на различных режимах полета корпус и несущие поверхности имели очень сложную в плане и по модульным сечениям форму.

В конце мая The National Interest писал, что российский зенитный ракетный комплекс нового поколения С-500 может стать серьезным конкурентом передовых стелс-платформ НАТО. В статье указывалось, что ракетный комплекс является одним из самых мощных ответов России на современные американские истребители-невидимки, такие как F-35 Lightning II и F-22 Raptor.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
С-500
Компании
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