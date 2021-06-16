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Военно-промышленный курьер

Группа «Социум» подвела итоги 2020 года

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Источник изображения: Фото: socium-a.ru

Несмотря на пандемию, все подразделения холдинга достигли хороших показателей

Многопрофильный холдинг «Социум», в состав которого входит и редакция газеты «Военно-промышленный курьер», начал деятельность 33 года назад и поэтому его с полным правом можно назвать ровесником новой российской экономики. Семь лет назад появилась и привилась традиция отмечать день рождения компании большой конференцией, на которой директора и ведущие сотрудники фирм докладывают об итогах работы, рассказывают о достижениях и намеченных планах.

Бенефициар холдинга Игорь Рауфович Ашурбейли основал свою первую компанию в 1988 году, сразу после вступления в силу Закона о кооперации. За 33 года своей истории «Социуму» довелось пережить несколько пиковых сложных периодов в стране. В кризис-менеджменте он не новичок. Общей панике и экономической депрессии первого года пандемии «Социум» противопоставил сплоченность, уверенность, подкрепленную опытом, и умение быстро реагировать на ситуацию.

Нынешняя конференция собрала более 150 человек – руководителей и сотрудников «Социума» из разных регионов России. В прошлом году мероприятие прошло в камерном формате из-за коронавирусных ограничений. Поэтому на этот раз атмосфера оказалась особенно праздничной: после такого года, каким выдался 2020-й, приятно осознавать, что все возвращается на круги своя.

«Я рад, что мы проводим конференцию в традиционном полном составе», – отметил председатель правления холдинга, генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Игорь Ильин, открывая конференцию. Мероприятие началось с его доклада. Он рассказал об основных показателях Группы компании «Социум», достигнутых в 2020 году. Сегодня в холдинг входят около 30 компаний из разных отраслей промышленности и сферы услуг. Отрадно, что результаты работы в непростом 2020 году настраивают на оптимистический лад.

Члены правления холдинга: Наталия Кирюшина, Светлана Дудова, Игорь Ильин, Наталья Волчкова, Екатерина Саркисова

«В 2020 году Группа компаний «Социум» показала стабильные результаты, продемонстрировала устойчивость к внешним негативным факторам. Благодаря высококачественным активам, входящим в структуру компании, самоотдаче сотрудников и своевременным управленческим решениям нам всем удалось минимизировать эффект от коронавирусных ограничений и общей экономической нестабильности», – сказал Игорь Ильин.

Члены Правления холдинга Наталия Кирюшина, Наталья Волчкова, Светлана Дудова, Екатерина Саркисова отчитались об итогах работы финансовой, юридической, бухгалтерской и кадровой служб «Социума».

Фото: Алексей Песков

В прошлом году выручка составила 17,9 миллиарда рублей – фактически, несмотря на жесткие ограничения, обусловленные пандемией, удалось сохранить объемы и выполнить контракты в целом по группе. Основные средства составили в 2020-м 5,2 миллиарда рублей, при этом перечислено 3,7 миллиарда рублей налоговых выплат, а это больше, чем в 2019 году.

Какой бы сложной ни была общая экономическая ситуация, «Социум» остается верен традициям, заложенным с первых дней его существования. Одна из этих традиций – собственные социальные программы, поддержка и поощрение сотрудников.

По статистике 2020 года, из более 7800 сотрудников 3489 человек являются ветеранами, отработавшими в Группе компаний 10, 15, 20, 25 и более лет. За период с 2016 по 2020 год на ветеранские выплаты направлено 168,3 миллиона рублей. В этом году статус ветерана «Социума» присвоен еще 331 человеку. Ветеранские знаки и дипломы торжественно вручил на конференции Игорь Ильин.

Фото: socium-a.ru

Волнительным был момент вручения корпоративных наград. Итоги работы рейтинговой комиссии объявила финансовый директор АО «СОЦИУМ-А» Наталия Кирюшина.

Проектом года названа разработка АО «НИИ «Элпа» – пьезопривод для системы впрыска топлива в судовых дизелях.

«Прорывом года» стал проект, реализованный Арзамасским приборостроительным заводом им. П. И. Пландина, где удалось в рекордные сроки наладить серийный выпуск бактерицидных рециркуляторов, предназначенных для обеззараживания воздуха в помещениях любого назначения.

Награда в номинации «Юбиляр года» присуждена Малоярославецкому приборному заводу, который в июле 2021-го отметит 50-летие.

Финансовому директору АО «СОЦИУМ-А» Наталии Кирюшиной, корпоративному директору АО «СОЦИУМ-А» Наталье Волчковой, генеральному директору АО «НИИ «Элпа» Сергею Феоктистову, генеральному директору ООО «МОСКВА-СОКОЛ» Светлане Хименко, генеральному директору АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» Матвею Зубову в торжественной обстановке были вручены знаки высшего руководящего состава Группы компаний «Социум».

По материалам сайта socium-a.ru

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (885) за 15 июня 2021 года

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Страны
Россия
Компании
АПЗ Пландина
МПЗ
Проекты
2020-й год
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