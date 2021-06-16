Удар на бездорожье: на Дальний Восток поставят сверхзащищенные БТР

Мотострелков на Дальнем Востоке усилят сверхзащищенной бронетехникой. Части Восточного военного округа будут переведены на модернизированные БТР-82АМ. Эти машины оснащены мощным двигателем, современным оборудованием и расширенным набором вооружения. На новых бронетранспортерах можно передвигаться по любой местности, в том числе в арктических широтах.

Мотострелков на Дальнем Востоке усилят сверхзащищенной бронетехникой. Части Восточного военного округа будут переведены на модернизированные БТР-82АМ. Эти машины оснащены мощным двигателем, современным оборудованием и расширенным набором вооружения. На новых бронетранспортерах можно передвигаться по любой местности, в том числе в арктических широтах.

Больше огня

Минобороны приняло решение перевооружить войска на Дальнем Востоке на новые сверхзащищенные бронетранспортеры БТР-82АМ, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. На новые машины перейдут все части и подразделения, оснащенные бронетранспортерами. Сейчас парк этой техники в войсках Восточного военного округа в значительной степени устарел. А в ближайшие годы все мотострелковые части, которые передвигаются на бронетранспортерах, перейдут на новейшие БТР-82А и БТР-82АМ с дополнительной защитой.

До недавнего времени основным бронетранспортером на вооружении российской армии был БТР-80, производство которого началось еще в 1984 году. Всего было выпущено несколько тысяч образцов. В начале прошлого десятилетия на вооружение была принята машина следующего поколения — БТР-82. В последние годы в войска регулярно направляется вариант БТР-82А с 30-мм пушкой. А БТР-80, которых еще много на складах, модернизируют до модификации БТР-82АМ. При таком апгрейде от базовой машины остается только каркас, на который устанавливают новые двигатель, оборудование, вооружение и дополнительную защиту.

Главная особенность новых машин — дополнительный комплект защиты, который в разы повысит выживаемость экипажа и десанта. Он включает в себя два компонента: бронеплиты, которые устанавливаются на уязвимые места, а также решетчатые экраны, которые монтируют по периметру машины. Эти экраны защищают экипаж от пуль калибра 7,62 мм и 12,6 мм на дистанциях свыше 400 м, а также с 50%-й вероятностью от кумулятивных боеприпасов: если граната попадет между прутьями решетки, она не сможет поразить броню. Такие экраны начали разрабатывать еще в советские годы, но к массовому производству приступили только недавно.

На модернизированную бронемашину установлен турбодизельный двигатель мощностью более 300 лс, благодаря которому она может развивать скорость до 100 км/ч по земле и около 10 км/ч на плаву. Усилена защита десантного отделения, установлены современные цифровые радиостанции, навигационное оборудование. Приборы наблюдения и прицелы могут использоваться днем и ночью в любую погоду.

Боевой модуль на БТР-82АМ установлен такой же, как на новых БТР-82А. Он включает в себя автоматическую 30-мм пушку 2А72 и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Таким образом огневая мощь модернизированных бронетранспортеров сравнялась с возможностями БМП-2.

С запада на восток

Сегодня в одну и ту же мотострелковую дивизию или бригаду могут входить части и подразделения как на БТР, так и на боевых машинах пехоты (БМП). Более тяжелые полки и батальоны на БМП считаются основной ударной силой, которая применяется на главных направлениях. Мотострелки на БТР могут задействоваться там, где требуется большая скорость и маневренность. Имея более слабые и менее проходимые машины, такие части располагают усиленным собственно пехотным компонентом — как правило, там больше солдат и носимого вооружения.

— Традиционно перевооружение в советское время катилось волной с Запада на Восток, то есть, самое современное было на европейском направлении, против НАТО, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — По мере поступления новых образцов они шли потом в центральные округа и на Дальний Восток. Тогда там не планировалось больших сухопутных сражений, по крайней мере против Японии, а Китай считался государством с устаревшей армией и слабой бронетехникой. Модернизация техники на Дальнем Востоке заморозилась, и она устарела уже настолько, что дальше не менять ее невозможно. Сейчас начинают обновлять вооружение, которое так или иначе отвечает требованиям современного боя и угроз в этом регионе.

Бронетехника, которая направляется в тихоокеанский регион в последние годы, адекватна современным угрозам, добавил Владислав Шурыгин.

— Последние модели БТР хорошо приспособлены и для работы в суровом климате Арктики, имеют отличную проходимость по болотистой местности и тундре, — пояснил он. — Они более легкие, чем БМП, и лучше подходят к условиям климата и бездорожья. С появлением новых БТР-82АМ боевые возможности наших войск вырастут. Нужно понимать, что это только начало, потому что поменять один тип и не заменить другой, невозможно. Скорее всего, речь идет о комплексном перевооружении: мы увидим новые танки и обновленные зенитно-ракетные системы, комплексы боевого управления.

«Известия» уже писали, что мотострелковые подразделения гвардейской танковой Кантемировской дивизии, расположенной под Москвой, перевооружат на новейшие боевые машины БМП-3. Они обладают лучшей защищенностью и более мощным вооружением, чем БМП-2. А по маневренности «трешки» не уступают стоящим на вооружении дивизии танкам Т-80 с газотурбинными двигателями.

Роман Крецул

Анна Черепанова