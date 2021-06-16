Маленький лучше никакого

У России есть возможность иметь авианосный флот без гигантских вложений

От весьма авторитетных экспертов прозвучало мнение, что вместо невероятно дорогой (более ста миллиардов рублей) модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» необходимо перестроить его либо алогичный крейсер «Адмирал Лазарев», если тот еще не разрезан окончательно, в легкие атомные авианосцы. Ракетный крейсер без авиационного прикрытия имеет крайне ограниченную ценность, и что даже такой неполноценный по нынешним меркам авианосец – перестроенный из ракетного крейсера и небольшой по меркам этого класса кораблей – был бы лучше, чем никакой, с учетом непонятных перспектив «Кузнецова». Главное – у России имеется эффективный серийный палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К, вполне пригодный к размещению на носителях размерности крейсера проекта 1144. Нужен носитель.

И тут стоит разобраться с технической составляющей подобной идеи, поскольку необходимость авианосцев в составе российского ВМФ доказана авторитетными специалистами.

Зачем?

Итак, у России до сих пор есть как минимум один, а скорее всего два корпуса, на которых можно построить плавучий аэродром. Речь идет о тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов», который однозначно может быть перестроен в авианесущий корабль и, возможно (тут точно знают только в ВМФ), еще может быть спасен корпус «Адмирала Лазарева».

Последний к настоящему моменту уже передан на утилизацию, но не разрезан, то есть пока ситуация не является необратимой. Сам корабль находится в таком состоянии, что его восстановление в качестве крейсера не имеет смысла – оно обойдется слишком дорого и ляжет на флот еще более тяжелым финансовым бременем, нежели «Нахимов». Но для постройки авианосца его корпус вполне подойдет: сталь, из которой он сделан, позволяет с уверенностью сказать о том, что корпус если не в порядке, то может быть быстро приведен в пригодное к перестройке состояние. Надстройка будет удалена с формированием ангара в центре и в кормовой части корпуса на главной палубе. Запас авиатоплива – в дополнительных бортовых булях. Атомная энергетическая установка остается без изменения с ее ремонтом и модернизацией, при этом целесообразен перевод вспомогательных котлов на одно (дизельное) топливо с генераторами. То есть состояние внутренних конструкций «Лазарева», его коммуникаций, магистральных кабель-трасс и прочего оборудования, которое при восстановлении корабля как крейсера оказывается критически важным, для перестройки в авианосец просто не имеет значения, так как все это нужно будет просто демонтировать, а наполнение у корпуса будет совсем другим, причем куда более простым и дешевым, чем у «Нахимова».

Еще проще оценить пригодность «Петра Великого» – корабль в строю и очевидным образом состояние его корпуса позволяет эксплуатировать корабль. При этом прямо сейчас идет оценка объема будущей модернизации крейсера.

Член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов совсем недавно анонсировал планы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Петр Великий». По его словам, окончательный облик модернизации будет определен после того, как завершат весь комплекс работ по «Нахимову». Тут надо понимать, что стоимость комплекса работ по «Нахимову» как раз и легла в цену нового легкого или среднего авианосца. Если говорить о модернизации «Петра Великого» именно как крейсера, то будет рационально обойтись заменой наступательного ракетного оружия и ремонтом всех остальных систем. Если флоту интересно не остаться без денег, то отстаивать надо именно такой вариант. Но если влияние промышленности, заинтересованной в освоении бюджетов, опять окажется решающим, что в нашей стране скорее правило, чем исключение, то в случае с «Петром Великим» логично будет вести речь именно о его перестройке в легкий авианосец. Просто потому, что без авиационного прикрытия и что особенно важно – авиаразведки в крейсерах особого смысла нет, а бюджет хорошо осваивается и на авианосце.

Такой авианосец, будь он построен, даст возможность сформировать ударное соединение из быстроходных чисто атомных кораблей (авианосец, крейсер и одна-две АПЛ), не привязанных к танкерам с топливом и способных держать очень высокую скорость на переходах. И у него в силу наличия авиации не будет проблем с разведкой и целеуказанием для размещенных на кораблях ракет. ПВО с истребителями тоже намного эффективнее, чем без них.

Таким образом, вопрос перестройки одного или двух атомных ракетных крейсеров в легкие атомные авианосцы вполне актуален и в силу имеющейся потребности в таких кораблях, и в силу наличия одного или двух корпусов с главными энергетическими установками.

В идеальном варианте мы могли бы получить в состав одного соединения один полностью перестроенный крейсер с мощнейшей ПВО – «Адмирал Нахимов», один крейсер с десятками различных ракет в установках вертикального пуска 3С14 – «Петр Великий» и легкий авианосец с МиГ-29К – «Адмирал Лазарев». Возможность для этого пока еще есть. Рассмотрим технические вопросы, связанные с постройкой такого корабля.

Как?

В качестве иллюстрации возможностей легкого авианосца характерен пример легкого английского «Гермеса» (HMS Hermes R12). Этот корабль, несмотря на скромные размеры и стандартное водоизмещение 23 тысячи тонн, до переоборудования в носитель вертолетов и самолетов «Харриер» мог нести авиагруппу из 12 истребителей Sea Vixen, семи штурмовиков Bucaneer, пяти самолетов Gannet в варианте ДРЛО и шести вертолетов. Это по занимаемым площадям примерный эквивалент 10–12 МиГ-29К, четырех – шести вертолетов ДРЛО Ка-31 и до четырех поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС.

Однако «Гермес» имел длину по ватерлинии чуть больше 198 метров и ширину 27,43 метра. Для сравнения: у крейсеров проекта 1144 длина по ватерлинии – 230 метров, а ширина – 25, причем последняя с ростом водоизмещения (авианосец окажется тяжелее крейсера, его осадка и размеры по ватерлинии изменятся) увеличится. То есть в нашем случае речь идет о корабле, по своим размерам существенно больше «Гермеса».

Английский авианосец «Викториес» как возможный образец для подражания

Еще пример. После окончания Второй мировой войны у англичан остались авианосцы типа «Илластриес» (Illustrious class) с бронированными ангарами. Три из них в 50-х годах были отправлены на слом, а вот уцелевший Victorious был глобально перестроен. Корабль получил угловую полетную палубу, современные катапульты, передовое по тем временем радиоэлектронное вооружение, возможности нести реактивную авиацию.

Если бы не желание лейбористов в 60–70-х превратить Британию в американский военный придаток, то славный корабль, с которого еще «Свордфиши» на удар по «Бисмарку» летали, мог бы служить еще долго.

Чем интересен именно этот пример? Тем, что корпус корабля по размерам очень близок к нашим крейсерам проекта 1144. У крейсера длина по ватерлинии больше на 10 метров, ширина меньше на четыре метра, но при увеличении водоизмещения она тоже выросла бы. То есть «Викториез» - пример авианосца, который получился бы на корпусе того же «Лазарева».

Второе интересное совпадение – объем переделок на «Викториез» был очень большим и трудным как сам по себе в силу объемов работ, так и из-за наличия большого количества брони.

Какую авиагруппу мог бы нести такой корабль? Смотрим на доступные в сети фотографии «Викториез» – на палубе обычно 16–17 реактивных самолетов и до шести вертолетов. Максимальное количество летательных аппаратов, которые мог нести этот корабль после перестройки, исчислялось 28, включая вертолеты. Типовое же авиакрыло в конце срока службы выглядело так – девять штурмовиков Bucaneer, десять истребителей Sea Vixen, пять Gannet (четыре ДРЛО и один транспортник) и семь вертолетов. В пересчете на российскую палубную авиацию это примерно 16–18 истребителей и четыре – восемь вертолетов различных типов.

Так как наш крейсер побольше и авианосец из него будет более вместимым, мы, отталкиваясь от английских примеров, можем смело рассчитывать на авиагруппу численностью 16–20 самолетов МиГ-29К и четыре – шесть вертолетов Ка разных моделей на гипотетическом авианосце, перестроенном из нашего ракетного крейсера.

Встает, однако, вопрос взлета. Корабль явно придется делать трамплинным, это обусловлено тем, что у нас нет и не предвидится в ближайшей перспективе самолетов, которые могу запускаться с катапульты. А это значит, что существенная часть длины палубы будет занята трамплином и организовать на ней стоянку самолетов окажется невозможным. Трамплин в любом случае займет не менее трети длины палубы. С учетом того, что на палубе нужно выделить место для надстройки-«острова», и того, что отношение длины посадочной зоны к общей длине корабля будет куда менее выгодным, нежели на «Кузнецове» (длина определяется типом самолета и его посадочной скоростью, ее не получится уменьшить относительно «Кузнецова» пропорционально остальным размерам корабля), выходит – на палубе нашего корабля очень плохо с местом для самолетов. Однако решение есть. Можно отказаться от трамплина во всю ширину палубы, как на «Кузнецове», «Викрамадитье» и китайских кораблях, и пойти по английскому варианту, когда ширина трамплина дает возможность взлетать с него одному самолету, а палуба сбоку от него выполнена горизонтальной и теоретически может быть использована для размещения летательных аппаратов.

В центре палубы придется оставить два люка, через которые будет осуществляться доступ к шахтам для погрузки-выгрузки активных зон реакторов, но они не помешают применять с палубы летательные аппараты. Ангар, в котором будет размещена вся авиагруппа, в корпус вполне вписывается – достаточно посмотреть на корму крейсера: то место, где сейчас палуба для вертолетов и артиллерийское орудие, полностью уйдет под ангар да и дальше в сторону носа ему есть куда разрастаться.

Таким образом, признаем – корабль полезен, технически реален, корпуса есть. Встает вопрос о том, где и как строить.

Где?

Ответ на вопрос, где строить, очевиден – на Севмаше. Именно там был перестроен в авианосец для ВМС Индии авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Именно там полностью перестраивается атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Севмаш – единственное предприятие в России, которое имеет не только кадры для такой перестройки, но и необходимый опыт и инфраструктуру. «Викрамадитья» ушел с Севмаша менее девяти лет назад, и многие, кто его делал, еще работают.

Объем работ немалый – нужно не только демонтировать всю надстройку, почти все палубы и переборки, но и построить два спонсона по бортам, на одном из которых потом будет стоять «остров», а на другом – посадочная полоса полетной палубы. Без этого не получить нужную ширину палубы. Это непросто, но полностью реализуемо.

В целом потенциал России в части создания авианосных кораблей следующий. В качестве проектной организации есть Невское проектно-конструкторское бюро (НПКБ) с определенным опытом в проектировании как авианосцев, так и их систем. Последним проектом этой организации было участие в создании индийского авианосца «Викрант». Совместно с разработчиком проекта 1144 задача создания в короткие сроки проекта модернизации крейсера в авианосец представляется вполне реальной.

Производятся серийно аэрофинишеры для посадки самолетов. Есть понимание того, как должен быть сделан комплекс управления полетами авиации, с его изготовлением будет ряд сложностей, но они решаемы.

Вместе с наличием у нас Севмаша все это говорит о том, что проект перестройки атомных ракетных крейсеров в авианосцы не только по силам нашей стране, но и не потребует каких-то астрономических вложений – речь идет о примерно стоимости перестройки «Нахимова».

Так что вопрос постройки – чисто организационный.

О недостатках

Будет неправильным не осветить слабые места идеи. Во-первых, и это самое главное – корабль маленький. Главным следствием этого станут серьезные ограничения по применению авиации. Говоря проще – когда самолеты наших противников еще будут летать, наши по метеоусловиям уже не смогут.

Теоретически при планировании операции, при маневрировании силами флота эти вещи можно учитывать и к моменту ухудшения погоды создавать возможность атаковать противника без самолетов.

Но получаться будет не всегда. В Северной Атлантике, в Баренцевом и Охотском морях у этого корабля могут оказаться нередки ситуации, когда он не сможет поднять авиацию из-за волнения.

С другой стороны, в Средиземном, Карибском и Красном морях, Персидском заливе, на Балтике, в водах различных архипелагов этот корабль сможет применять свои самолеты большую часть времени.

Таким образом, корабль придется применять с учетом этих ограничений.

Еще одним следствием размеров окажется малая по силе авиагруппа. Небольшое количество самолетов даже выполнение задач по ПВО корабельного соединения сделает, видимо, очень трудным.

Быстрый подъем самолетов тоже будет осложнен – в отличие от «Кузнецова» и ему подобных подъем самолетов с этого корабля пойдет «в один поток» в связи с узким трамплином.

Постройка корабля на базе изначально неавианосного крейсера тоже наложит свои ограничения – те же шахты перезарядки активных зон реакторов так и останутся в центральной части корабля, над реакторным отсеком, и если ангар для летательных аппаратов будет доходить до этой зоны, то шахты (с соответствующей защитой, естественно) пойдут прямо через него. Нельзя сказать, чтобы это было проблемой, но это неудобство и таких неудобств там окажется немало.

Тем не менее даже с учетом этих ограничений корабль окажется полезным. Для примера – обеспечившие выигрыш войны на Фолклендах легкие британские авианосцы были способны дать не более 17 вылетов в сутки, причем здесь речь идет об откровенно ущербных «Харриерах». Предлагаемый корабль сможет однозначно больше и самолеты на нем будут совсем другие.

Да, такая переделка существенно хуже нормального авианосца и хуже корабля в тех же размерениях, но изначально спроектированного как авианосец, однако даже такой авианосец все же лучше никакого.

Какими бы ни были недостатки подобного легкого авианосца, даже самый поверхностный анализ показывает, что и достоинств у него будет немало. Не утверждая однозначно, что начинание по перестройке ракетного крейсера в легкий авианосец заранее обречено на успех, нельзя не признать: эта идея однозначно должна быть тщательно изучена. Причем желательно до того, как порежут корпус «Лазарева».

Александр Тимохин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (885) за 15 июня 2021 года