Пора ковать гиперзвуковой щит

Россия сумела создать самое совершенное оружие, настало время придумать от него защиту

Российская армия вышла на уровень гарантированного обеспечения безопасности страны. «К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 процентов – это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88 процентов», – заявил в апрельском Послании Федеральному собранию Российской Федерации президент Владимир Путин. Но успокаиваться на этом недальновидно – обстановка в мире не позволяет благодушествовать.

В условиях выхода США из системы основополагающих международных договоров и прихода к власти политического лидера, открыто выражающего враждебное отношение как к России, так и к Китаю, военно-техническая составляющая, без сомнения, продолжит играть в стремительно меняющемся мире важную роль. Широкое использование в международных отношениях стратегии непрямых действий и прорывов в критически важных технологиях, позволяющих получить приоритет в вооружениях, дает шанс опередить противника в современной войне – и это составляет содержание современной эпохи.

Сила оружия продолжает играть доминирующую роль в защите национальных интересов, а задачей дипломатии при этом является наиболее оптимальная конвертация преимущества страны в военно-технической области в политические и экономические преференции. Иными словами, ни один международный договор, если он не подкреплен реальной военно-экономической составляющей, не стоит бумаги, на которой написан. Международные обязательства выполняют по отношению к сильным. «Хочешь мира – готовься к войне», – этой латинской мудрости уже более двух тысяч лет, но она до сего времени остается актуальной. Однако военная составляющая должна оптимально сочетаться с социально-экономическим потенциалом государства, иначе можно проиграть гибридную войну без единого выстрела и позволить противнику путем использования невоенной составляющей дестабилизировать государство, в котором армия оснащена по последнему слову науки и техники. Естественно, все, и прорывные военные технологии в том числе, достаются тому, кому будет принадлежать в стране политическая власть. В этом случае мало того, что супертехнологии не помогут сохранить государство и реализовать свои преимущества, но геополитический противник, получив их на вполне законных основаниях, начнет использовать новинки против других международных противников.

“Представляется оправданным увязывать финансирование предприятий ВПК не только с выполнением уже заключенных контрактов, но и с потенциалом создать перспективные образцы оружия, способного бороться с гиперзвуком”

Такой нехитрый механизм противостояния, который и лежит в основе внешнеполитических отношений, суть которых от времени не меняется. Горе тем политическим руководителям, которые перестают адекватно оценивать соотношение социально-экономического и военного потенциала. За эти ошибки расплачивается, как правило, народ.

Остановимся на военно-техническом аспекте, который в современных условиях, когда армию удалось оснастить современными вооружениями на 70,1 процента, а стратегические ядерные силы на 88,3 процента, не дает возможности геополитическому противнику поставить под контроль ресурсную базу Российской Федерации. Соответственно пока не преодолено отставание в сфере гиперзвукового оружия и других наработок, против России будет активизирована вторая составляющая противоборства – стратегия непрямых действий в дипломатической, экономической, социальной, культурной и духовной сферах. Иными словами, военная организация общества обеспечила государству время для решения вопросов социально-экономического характера и укрепления оборонного потенциала, а себе – время для наращивания полученного военно-технического преимущества.

Необходимо понимать, что геополитический противник вкладывает не сопоставимые с нашими средства в разработку этого вида вооружений, а учитывая практически неограниченный финансовый ресурс и мощную технологическую базу, он рано или поздно его создаст. Тогда ситуация может измениться не в пользу Российской Федерации. Поэтому представляется необходимым уже сегодня поставить вопрос о комплексе мероприятий научного, производственного и непосредственно военного характера по борьбе с гиперзвуковым оружием, которые впоследствии на момент преодоления геополитическим противником отставания в этой сфере позволят удержать военное преимущество и тем самым выиграть время для решения других важных проблем.

Иными словами, заявления о том, что гиперзвуковое оружие носит характер абсолютного, несостоятельны. На момент появления у геополитического противника такого вида вооружений у России должен иметься задел в системах вооружений, способных бороться с гиперзвуковым оружием.

Уже сейчас перед ведущими организациями, курирующими данное направление в сфере ВПК, необходимо ставить вопрос о проведении НИОКР со сроком не более пяти лет для создания экспериментальных образцов. В условиях ограниченных ресурсов представляется оправданным увязывать финансирование предприятий ВПК в этой области вооружений не только с выполнением уже заключенных контрактов, но и с потенциалом создать перспективные образцы оружия, способного бороться с гиперзвуком. При этом необходимо делать акцент на перевод сферы производства в область цифровой трансформации и цифровизации. За этим будущее.

Параллельно необходимо пересматривать и адаптировать стратегию, оперативное искусство и тактику применения сил и средств в области воздушно-космической обороны с учетом использования против Российской Федерации такого вида вооружений. Это, безусловно, задача видовых НИИ и военных академий. Работы необходимо начинать уже сегодня, по мере поступления на вооружение ВКС подобных образцов с учетом дальнейшей корректировки наработок в области стратегии, оперативного искусства и тактики применения подобного оружия. Верховный главнокомандующий сказал: «Техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, а для этого нужно развивать военную науку. Не только изучать опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн, но и делать прогнозы на будущее, в том числе учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах».

Практика применения дронов в военных конфликтах последнего времени показала их необходимость как в плане совершенствования технической составляющей, так и в плане уточнения их места и роли в тактике и оперативном искусстве применения общевойсковых соединений. Однако необходимо помнить, что БЛА применяются на тактическом и в отдельных случаях на оперативном уровнях. При наличии имеющихся научных и технических наработок в этой области и при подготовленном личном составе с беспилотниками можно успешно бороться уже имеющимися образцами техники и вооружения, причем даже с учетом их дальнейшей модернизации.

Повторимся, гиперзвуковое оружие – это оружие стратегического уровня (оружие первого или ответного удара) и при отставании в этом виде вооружений приоритет, полученный в наработках при создании БЛА, может быть не реализован.

Нужно помнить, что законы материалистической диалектики никто не отменял, они носят всеобщий характер независимо от времени, географии и общественного строя. В соответствии с законом диалектического отрицания приоритет в какой-либо сфере вооружений не существует вечно. Важно использовать его максимально продуктивно.

Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (885) за 15 июня 2021 года