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Военно-промышленный курьер

Диверсификация, рязанский опыт

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Источник изображения: vpk-news.ru

Делегация ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» активно участвовала в конференции

В Рязани прошла первая региональная конференция «Диверсификация деятельности организаций ОПК», организованная Промсвязьбанком и компанией «Иннопрактика». Специалисты компании «НПЦ завода «Красное Знамя» холдинга «Социум» приняли в ней непосредственное участие. В 2021 году подобные мероприятия пройдут и в других регионах России.

В работе конференции участвовали представители ведущих организаций оборонно-промышленного комплекса, производители гражданской продукции, представители целевых вузов региона. Присутствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Выступили свыше 50 спикеров из 10 российских регионов, включая Москву, Петербург, Калининград, Нижний Новгород. Делегация ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» активно участвовала в дискуссиях.

“В 2021 году Промсвязьбанк планирует создание своей академии, где будет дополнительно обучать по направлениям выпуска гражданской продукции сотрудников предприятий ОПК”

Конференция стартовала с открытия панельной дискуссии «Трансформация кадрового потенциала ОПК», на которой представители ведущих технических вузов обсудили кадровые проблемы отрасли и профильные образовательные программы для сотрудников предприятий ОПК. В процессе дискуссии эксперты обсудили, какие изменения нужно внести в работу с персоналом для диверсификации ОПК, реализуются ли запросы ОПК ведущими вузами и другие актуальные вопросы развития производства гражданской продукции. В остальных панельных дискуссиях участники конференции обсудили вопросы государственной поддержки развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также обсудили лучшие практики диверсификации деятельности организаций ОПК и перспективные модели развития инноваций в оборонной промышленности.

Центральным событием стало пленарное заседание на тему «Диверсификация оборонной промышленности как приоритет инновационного развития России». В непростой дискуссии представители ведущих предприятий отрасли и чиновники искали пути взаимодействия. С докладом о результатах исследования перспектив взаимодействия частных компаний с сектором ОПК выступила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова. По ее словам, удалось сформулировать стратегию, которая поможет предприятиям оборонно-промышленного комплекса в процессе диверсификации.

Руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПАО «Промсвязьбанк» Антон Дроздов в выступлении отметил, что ключевые роли в успешной диверсификации производства играют передовые технологии, компетенции и инвестиции, а банк выступает площадкой для создания этих ресурсов. Напомним, что в 2019 году Промсвязьбанк был законодательно определен опорным банком для оборонно-промышленного комплекса страны.

vpk-news.ru

Руководство банка приняло решение увеличить кредитный портфель для предприятий ОПК в 2021 году на 100 миллиардов рублей. Это позволит реализовывать крупные проекты и осваивать производство новых видов продукции. Для ООО «НПЦ завода «Красное Знамя», производящего широкий спектр востребованной гражданской продукции, это даст возможность еще больше расширить ассортимент и выйти на новые рынки.

Представители компаний обозначили проблемы, препятствующие диверсификации производства. Согласно поставленной президентом задаче доля высокотехнологичной продукции гражданского назначения на оборонных заводах к 2030 году должна составить 50 процентов. В 2020-м 70 процентов предприятий сферы ОПК не сумели достичь желаемых показателей. По словам Антона Дроздова, существуют три фактора, влияющих на успех перепрофилирования: компетенции, инвестиции и условия.

В 2021 году Промсвязьбанк планирует создание своей академии, где будет дополнительно обучать по направлениям выпуска гражданской продукции сотрудников предприятий ОПК. Для ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» как предприятия, входящего в кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника» и являющегося наблюдателем в его целевой образовательной программе подготовки кадров для предприятий, это представляет особый интерес. В целом программа банка оценивается не менее двух триллионов рублей – по 200 миллиардов в год.

Для решения проблемы повышения компетенций работников может служить использование научно-технических центров, в том числе и тех, что работают в Рязанской области. Участники конференции отметили необходимость сотрудничества оборонных и гражданских предприятий. На конференции также обсудили создание в Рязани инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), который может стать ключевым инструментом в решении задач диверсификации оборонпрома страны.

Следующее мероприятие намечено провести до открытия форума «АРМИЯ-2021». Сотрудники ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» планируют принять в нем участие.

По материалам портала socium-a.ru

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (885) за 15 июня 2021 года

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Оборонпром
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