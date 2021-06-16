Эрдоган рассказал Байдену о планах на С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому коллеге Джо Байдену, что не откажется от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400, передает ТАСС

Эрдоган и Байден 14 июня провели переговоры на полях саммита НАТО в Брюсселе. Встреча продлилась около часа. Турецкий лидер заявил, что его позиция по ЗРК С-400 не изменилась и он разъяснил ее Байдену.

Закупка Турцией зенитно-ракетных систем С-400 вызвала кризис отношениях между Анкарой и Вашингтоном. США потребовали от Турции отказаться от сделки, пригрозили санкциями, а также исключили из американской программы производства бомбардировщиков поколения F-35 Lightning II. Турция должна была получить из США более 100 самолетов.

Поставки С-400 в Анкару начались еще в июле 2019 года., а полностью Турция расплатилась за российские системы в декабре 2020.

Анастасия Макарова