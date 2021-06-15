Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска

Какие возможности даст армии новая колёсная артустановка

Российскую армию впервые в новейшей истории планируют вооружить колёсными гаубицами. Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» калибром 152 мм уже завершает испытания, но впервые публично продемонстрировали её в деле лишь несколько дней назад. Вооружённые ими части смогут быстро совершать марши на сотни километров по обычным дорогам и обрушивать на противника шквал огня. Эксперты отмечают, что такое оружие особенно хорошо подходит для экспедиционных действий за пределами государства.

Артиллерийский маневр

Вопрос о вооружении артиллерийских бригад колёсными самоходными гаубицами 2С43 «Мальва» сейчас пока прорабатывается. Ими могут оснастить часть таких соединений в сухопутных войсках, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Окончательное решение будет принято при условии успешного завершения артустановкой государственных испытаний.

На прошлой неделе «Мальву» продемонстрировали в действии заместителю министра обороны Алексею Криворучко и главнокомандующему сухопутными войсками Олегу Салюкову. Показ провели на испытательном полигоне Смолино в Нижегородской области, вместе ещё с несколькими перспективными образцами артиллерийских установок. Замминистра заявил, что эта техника, в целом, отвечает современным требованиям и её ждут в войсках в ближайшей перспективе.

2С43 «Мальва» Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

«Известия» уже писали, что «Мальву» планируют поставить на вооружение формируемой сейчас артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск. Орудие изначально спроектировано с таким расчётом, чтобы его можно было перевозить основным военно-транспортным самолётом Ил-76.

— Колесные артиллерийские системы более подвижны и манёвренны, способны очень быстро менять позиции, перемещаться с одного участка фронта на другой, обладают большим техническим ресурсом, дешевле в производстве и эксплуатации, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — В отличие от них гусеничное шасси дорогое, ресурс у него меньше, а стоимость выше.

В 80-е годы стало преобладать мнение, что подобная артиллерийская техника должна быть более проходимой, чтобы везде двигаться следом за танками. Поэтому от создания колесных установок тогда отказались и стали делать упор на самоходные гусеничные. Но сегодня никто не собирается воевать в европейской части России или лесах и болотах Белоруссии, да и качество дорог намного улучшилось, расширилась их сеть, пояснил эксперт. Армия стала всё больше выполнять экспедиционных задач за переделами России — в Сирии, Африке, где они себя неплохо показывают. Поэтому и вернулись к идее колесных установок.

Опасный цветок

Первое официальное фото новой артустановки «Мальва» появилось лишь недавно, хотя её разработку ведут уже шесть лет. До конца этого года её опытный образец должен завершить приёмосдаточные испытания, а затем поступить на государственные. Лишь после их успешного завершения новое оружие могут принять на вооружение.

Экипаж колёсной 152-мм гаубицы будет находиться в защищённой бронёй кабине. Наведение на цель проходит при минимальной его помощи. Дальность стрельбы орудия достигает 24,5 км. Боекомплект машины — 30 снарядов. Она способна выполнять до семи выстрелов в минуту. Заряжание максимально облегчено, но всё-таки требует вмешательства человека.

Из-за отказа от бронированной рубки и автомата заряжания гаубица-кабриолет получилась довольно лёгкой. При полной загрузке её вес — 32 тыс. кг. Это гораздо меньше, чем у полностью бронированных гусеничных аналогов. Она на десяток тонн легче САУ «Мста-С», оснащённой таким же артиллерийским орудием 2А64. Разрабатываемая сейчас дальнобойная «Коалиция-СВ» ещё тяжелее.

2С35 «Коалиция-СВ» Источник изображения: Фото: commons.wikipedia.org/VitalyKuzmin

Имеющиеся у России самоходные «Мста-С» или «Мста – СМ» более дороги и обладают меньшим ресурсом и маневренностью в отличие от «Мальвы». Еще один минус гусеничных машин: для их перевозки на большие расстояния нужны мощные транспортеры — тягач или прицеп. При перевозке возникают ограничения по высоте и по проходу через мосты. В то же время, у колёсных машины есть свои недостатки, особенно по проходимости, отметил Алексей Хлопотов.

Одним из ключевых достоинств «Мальвы» заявлено наличие режима огневого налёта. Так умеют только новейшие модификации самоходок «Мста-С» и перспективная САУ «Коалиция-СВ». Бортовой компьютер новой гаубицы рассчитывает параметры каждого выстрела и изменяет угол наведения орудия так, чтобы несколько выпущенных подряд снарядов прибыли к мишени одновременно. Такой шквал огня гораздо опаснее для противника, чем обычный обстрел.

Взрывной букет

Одновременно с крупнокалиберной «Мальвой» в нижегородском ЦНИИ «Буревестник» по заказу Минобороны ведётся разработка ещё нескольких перспективных самоходок меньшего размера, как на колёсном, так и на гусеничном шасси. Все они инициированы в рамках опытно-конструкторской работы под обозначением «Набросок» и получили названия различных цветов.

Уже представлен и проходит испытания автоматический самоходный миномёт «Дрок» калибром 82 мм. Он размещён на хорошо бронированном четырёхколёсном шасси «Тайфун-ВДВ». Предназначенный для десантников броневик способен действовать быстро и скрытно.

Автоматический самоходный миномёт «Дрок» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На шестиколёсном бронированном автомобиле «Урал» построена 120-мм артустановка «Флокс». Она может стрелять как снарядами, так и миномётными минами.

Необычная 120-мм САУ «Магнолия» построена на шасси гусеничного сочленённого вездехода «Витязь». Она может не только действовать в Арктике, на снеге и льду, но и вплавь преодолевать водные преграды.

Гусеничный «Лотос» со 120-мм гладкоствольной пушкой предназначен для оснащения соединений ВДВ. Его облегчённое шасси не только позволяет десантировать установку с парашютом, но и переплывать при необходимости реки.

Все новые артсистемы объединяет одно качество: они могут быстро развернуться на позиции, сразу же открыть точный огонь и затем быстро покинуть их. В этом машинам помогают современные инерционные и спутниковые навигационные системы. Они с точность до метра знают положение машины на местности и могут автоматически рассчитывать необходимые параметры стрельбы.

Антон Лавров