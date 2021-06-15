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Известия.ru

В НАТО поддержали международное расследование инцидента с самолетом Ryanair

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Darius Mataitis

Страны Североатлантического альянса поддержали международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО в понедельник, 14 июня.

Также в альянсе призвали Белоруссию соблюдать права человека и освободить политзаключенных

«Мы поддерживаем независимые расследования, в том числе по линии Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Мы поддерживаем меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент», — сказано в сообщении.

Отмечается, что альянс «глубоко озабочен ситуацией» в Белоруссии и продолжит следить за обстановкой в стране.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что страны «группы семи» (G7) будут сотрудничать в вопросе привлечения к ответственности лиц, причастных к инциденту с посадкой самолета в Минске, в том числе посредством санкций.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Инцидент резко осудили на Западе, 10 июня Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к новым санкциям экономического характера. Кроме того, ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам с 5 июня использовать свое воздушное пространство.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 мая неоднократно подчеркивал, что меры для посадки самолета принимались из-за угрозы. Кроме того, по его словам, пилоты сами решили зайти на посадку в Минске. Власти Белоруссии допустили, что потребуют компенсации за понесенные в результате принятых мер издержки.

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