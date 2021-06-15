Путин посоветовал США не волноваться по поводу учений российской армии

Президент России категорически не согласен с мнением, что военные учения западных стран - оборонительный ответ на действия Москвы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что США не стоит волноваться по поводу военных учений, которые РФ проводит на своей территории.

"Мы проводили плановые учения на своей территории не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку", - заявил глава российского государства интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля. Он подчеркнул, что учения на Аляске происходили в непосредственной близости от границы РФ, но на территории Соединенных Штатов. "Мы даже на это внимания не обратили", - констатировал Путин.

"Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?" - отметил российский лидер.

Отвечая на вопрос, почему РФ подтягивала вооруженные силы к границе с Украиной, президент обратил внимание на то, что "сама Украина постоянно подтаскивала, да и сейчас продолжает еще, и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу". Он также указал, что на южных границах РФ происходят учения Defender Europe. "40 тыс. личного состава, 15 тыс. единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам", - перечислил Путин.

Расширение НАТО

Глава российского государства категорически не согласен с мнением, что военные учения западных стран - оборонительный ответ на действия РФ. "Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще [президенту СССР Михаилу] Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения", - отметил Путин.

На вопрос, где именно закреплено это обещание, президент привел русскую поговорку: "Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка - у нас так в народе говорят". "Надо все закреплять на бумаге", - уверен он.

Президент задался вопросом, "зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к российским границам". "И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединенных Штатов и для других стран Европы?" - привел пример Путин. Он напомнил, что РФ "добровольно вывела все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле". "Люди страдали у нас, десятилетиями там жили семьи военных, не имея нормальных условий для проживания, в том числе для своих детей. Мы пошли на огромные издержки", - подчеркнул глава государства.

"А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем?" - поинтересовался российский лидер.

"Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших вооруженных Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнеров по НАТО? Я просто не понимаю", - заявил Путин.

Граница с Украиной

На вопрос, могла бы Москва взять обязательство больше не направлять военнослужащих России на территорию Украины, глава государства удивился: "Разве мы говорили о том, что собираемся направлять какие-то наши вооруженные формирования куда-то? Мы проводили учения на своей территории. Как же это не понятно? Я еще раз говорю и хочу, чтобы услышали ваши зрители, ваши слушатели на экранах телевизоров и в интернете: мы проводили учения на своей территории".

"Представим себе, что мы бы свои войска послали бы в непосредственную близость к вашим границам, как бы вы отреагировали? Мы же этого не делали, мы на своей территории", - указал президент РФ. И вновь упомянул учения на Аляске: "Вот вы на Аляске проводили - ну и дай вам бог здоровья! Но вы-то приехали через океан к нашим границам, привезли тысячи солдат и тысячи единиц техники". "И вы считаете, что мы ведем себя агрессивно, а вы нет. Здрасьте, приехали", - выразил недоумение российский лидер.