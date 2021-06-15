НАТО будет следить за проведением российско-белорусских учений "Запад-2021"

Маневры пройдут в сентябре

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. НАТО намерена следить за проведением предстоящих совместных российско-белорусских учений "Запад-2021". Об этом говорится в опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса.

"Мы будем следить за масштабами и результатами учений "Запад-2021" и продолжим призывать Россию и Белоруссию действовать предсказуемым, прозрачным образом в соответствии с их международными обязательствами и обязательствами в рамках ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее указывалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.