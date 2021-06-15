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Интерфакс-АВН

Лидеры стран НАТО считают, что Россия диверсифицирует ядерный арсенал для "стратегического запугивания"

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Стратегические ракетные комплексы "Ярс"
Стратегические ракетные комплексы "Ярс".
Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО в финальном коммюнике обвинили Россию в агрессивной позиции на мировой арене, подкрепляемой, в частности, модернизацией ядерного арсенала.

"Россия продолжила диверсифицировать ядерный арсенал", - говорится в заявлении.

В документе указывается, что "Россия продолжает прибегать к агрессивной и безответственной ядерной риторике".

"Стратегия России в том, что касается ядерного оружия, модернизация и диверсификация ее ядерного оружия, равно как и повышение количества и качества арсенала тактического ядерного оружия все активнее поддерживают более агрессивную позицию России. Эта страна занимается стратегическим запугиванием", - отмечается в нем.

Также в документе говорится об интенсификации "гибридных" действий со стороны РФ, нацеленных на НАТО и ее партнеров. Речь, по мнению участников саммита, идет о дезинформации, вмешательстве в демократические процессы, политическом и экономическом давлении на некоторые страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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