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Интерфакс-АВН

Лидеры стран НАТО договорились о разработке новой стратегической концепции

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: Global Look Press

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО в понедельник обсудили создание новой стратегической концепции альянса и договорились пригласить генсека Йенса Столтенберга руководить этим процессом.

"Мы договорились попросить генсека возглавить процесс по разработке следующей стратегической концепции", - говорится в коммюнике по итогам саммита НАТО.

В документе отмечается, что союзники по НАТО проведут переговоры по новой концепции, а затем ее согласуют ходе постоянной сессии альянса. Лидеры стран НАТО, как ожидается, утвердят новую концепцию альянса на саммите в следующем году.

Накануне Белый дом сообщил, что "союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО" с учётом политики России и вызовов со стороны Китая.

"Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей", - говорится в документе Белого дома.

Более того, союзники по НАТО выразили приверженность "разработке новых военных концепций и стратегий, которые укрепляют сдерживание" альянса, а также обороноспособность в ответ на "угрозы со стороны России" и других стран.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце прошлой неделе заявил, что Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии.

По его словам, НАТО в настоящее время сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности.

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Китай
Россия
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