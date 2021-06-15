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НАТО в Афганистане: цифры

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Источник изображения: warspot.ru

США и их союзники уходят из Афганистана. Вчера, 13 июня, портал military.com опубликовал некоторые данные о самом продолжительном военном конфликте в истории Соединённых Штатов.

Восемнадцатилетнее присутствие обошлось Соединённым Штатам в $2,26 трлн. Потери в живой силе включают в себя 2442 американских военнослужащих и 1144 военнослужащих союзных армий.

Основные базы НАТО в Афганистане

Источник изображения: nato.int

Потери афганцев оцениваются в более чем 47 000 гражданских лиц, до 69 000 военнослужащих национальных вооружённых сил и полиции, а также более 51 000 бойцов оппозиционных группировок.

«Афганистан прошёл долгий путь как в плане создания сильных и боеспособных сил безопасности, так и в плане социального и экономического прогресса. На определённом этапе афганцы должны взять на себя полную ответственность за мир и стабильность в своей стране», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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