Путин подчеркивает важность предоставления помощи сирийцам вне зависимости от политического контекста

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал негуманными действия западных партнеров, отказывающихся снимать ограничения на поставку даже медицинского оборудования и препаратов в Сирию в условиях пандемии коронавируса.

"Все действия наши совокупные должны быть направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, вводить её в нормальное русло. При поддержке России Сирия вернула под свой контроль (. . .) свыше 90 процентов сирийской территории. И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста", - сказал Путин в интервью американской телекомпании NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

При этом, заметил он, "партнёры на Западе, на совокупном Западе - и Штаты, и европейцы, - говорят, что Асаду помощь оказывать не будем". "Но при чём здесь Асад? Помогите людям, которые нуждаются в этой помощи, самые элементарные вещи. Ведь не снимают ограничения даже на поставку медицинского оборудования и лекарственных препаратов даже в условиях коронавирусной инфекции. Это просто негуманно. Ничем нельзя объяснить такое жестокое отношение к людям", - подчеркнул президент РФ.

Говоря о закрывающихся пограничных переходах, которые в том числе использовались для доставки гуманитарной помощи в Сирию, Путин отметил, что помощь нужно оказывать в соответствии с нормами международного гуманитарного права через центральное правительство. "Не нужно его дискриминировать. А если есть основание полагать, что центральное правительство Сирии что-то там украдёт или разграбит, ну поставьте, пожалуйста, контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, проконтролируйте всё это", - сказал российский президент, усомнившись в том, что "кто-то в правительстве Сирии заинтересован в том, чтобы там чего-то воровать из этой гуманитарной помощи".