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Интерфакс-АВН

Российские военные следят за эсминцем Британии и фрегатом Нидерландов в Черном море

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Эсминец Тип 45 HMS Defender
Истребители Typhoon ВВС Великобританиив взаимодействуют с эсминцем Тип 45 HMS Defender.
Источник изображения: janes.com

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский флот начал отслеживать действия военных кораблей Великобритании и Нидерландов, которые в понедельник вошли в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 г. в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

11 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в Черное море вошел эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС США "Лабун" (USS Laboon), за ним также следит Черноморский флот РФ.

USS Laboon ВМС США направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности, сообщалось в блоге Шестого флота США в Twitter. Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Российским военным придется повысить готовность дежурных сил из-за захода в Черное море боевых кораблей США, Великобритании и Нидерландов, сообщил "Интерфаксу" 11 июня бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

"С нашей стороны этим кораблям точно рады не будут. Встречать их с почётом никто не собирается, но отслеживать их действия - непосредственным слежением, технически, с воздуха и космоса - будут обязательно", - сказал Комоедов.

"Черноморскому флоту придется повысить боевую готовность, особенно средств ПВО, отдельных дежурных сил, и организовать устойчивое слежение за этими кораблями", - сказал адмирал.

"Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал Комоедов.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением крупных военных учений Sea Breeze на Украине с привлечением сил НАТО. По его данным, в данном учении будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники. Конашенков тогда заявил, что учение Sea Breeze по факту не будет морским и выходит далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря. Маневры Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля.

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