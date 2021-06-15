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РИА Новости

Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией

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Американские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ, задав вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.

"Когда его спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин сказал, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. Он сказал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, как он упомянул, находится вблизи российской границы", - информирует телеканал.

"Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?" - заявил Путин, слова которого даны в обратном переводе с английского.

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