Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"

The Drive восхитился советским ракетным катером "Ураган".

Портал The Drive вспомнил о советском ракетном катере проекта 1240 "Ураган", получившим на Западе кодовое название "Саранча".

Он был построен в единственном экземпляре, обладал мощным вооружением и отличался выдающейся с технической точки зрения конструкцией. Благодаря огромным подводным крыльям с обеих сторон в передней части и еще одним крылом в задней части, на котором крепились гребные винты, "Ураган" мог мчаться по поверхности воды со скоростью более 60 узлов (свыше 110 километров).

В 1960-е годы, с началом холодной войны, торпедные ударные корабли были дополнены береговыми кораблями, вооруженными противокорабельными ракетами, причем пионером в этом деле стал Советский Союз. Именно советские ракетные катера класса "Комар" потопили израильский эсминец "Эйлат" в 1967 году, что сделало их более известными.

Для повышения эффективности их решили оснастить подводными крыльями, которые поднимаются из воды при увеличении скорости, уменьшая сопротивление. Кроме того они позволяют экономить топливо и улучшают устойчивость, даже в неспокойном море. "Ураган", построенный в Ленинграде, сразу же стал узнаваемым по огромным размерам его подводных крыльев из титанового сплава. Те, что находились спереди, были поверхностно-пронизывающего типа. В неразвернутом состоянии они выступали над корпусом под углом почти 45 градусов.

Заднее подводное крыло было другого типа, полностью погруженное в воду, с вертикальными стойками, на которых крепились рули, и двигательными капсулами на концах. Движущей силой служила пара газовых турбин мощностью до 18 000 лошадиных сил каждая. Есть информация, это были морские версии турбовинтовых двигателей, которыми оснащался стратегический бомбардировщик Ту-95 "Медведь".

Винты были расположены парами, также имелась пара дизельных двигателей, приводящих в действие насосно-компрессорные двигатели, которые использовались для маневрирования на малых скоростях.

"Ураган" был большим судном, длиной более 48 метров и водоизмещением более 400 тонн при полной загрузке, что делает его самым большим военно-морским судном на подводных крыльях своей эпохи. Конструкция в основном состояла из алюминиево-магниевого сплава.

Вся эта мощь поддерживала соответствующее тяжелое вооружение: две спаренные пусковые установки для противокорабельных ракет П-120 "Малахит" (SS-N-9 Siren) с дальностью стрельбы около 112 километров, одна спаренная пусковая установка зенитных ракет "Оса-М" (SA-N-4 Gecko) и одна 30-мм шестиствольная пушка АК-630М. Также катер был оснащен радаром управления огнем и навигации и комплексом радиоэлектронного противодействия.

Первый и единственный "Ураган" МРК-5 был заложенный на Ленинградском Приморском судостроительном заводе в 1973 год. В 1977 году начались испытания в Балтийском море.

Два года спустя судно было переведено по внутренним водным путям на Черное море. Похоже, что МРК-5 успешно прошел испытания, поскольку он оставался в эксплуатации в Севастополе до списания в 1990 году. По сообщениям, противокорабельные ракеты П-120 были испытаны дважды, и судно продемонстрировало отличные мореходные качества.

В целом, однако, неудивительно, что конструкция оказалась очень сложной в эксплуатации и, несомненно, дорогой. Вероятно, размеры и стоимость "Урагана" были невыгодны по сравнению с более универсальными проектами корветов и фрегатов.

К сожалению, единственного "Урагана" больше нет: в 1992 году он был поврежден пожаром, а затем затонул. После восстановления обломки были сданы на металлолом.

Сейчас остались только старые фотографии советской эпохи, чтобы дать нам представление о том, каково это 400-тонное ракетное чудовище, прорезающее волны Черного моря.

Олег Карякин