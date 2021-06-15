Путин заявил, что Россия не отказывается от сотрудничества с США по космосу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что Москва сможет строить планы сотрудничества с Вашингтоном в космосе только после отмены американских санкций против российских предприятий космической отрасли

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Россия не собирается отказываться от сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были показаны в понедельник.

Журналист в своем вопросе российскому президенту привел заявление гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что выход страны из проекта МКС зависит от решения американских партнеров по санкциям против Ракетно-космического центра "Прогресс" и ЦНИИмаш. "Я думаю, вы неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это делать, если наши американские партнеры не откажутся", - сказал он.

Рогозин ранее сообщил ТАСС, что рассчитывает, что NASA сформирует свою позицию по сотрудничеству с российской госкорпорацией к саммиту РФ и США в Женеве, а не будет "пассивным наблюдателем". Глава Роскосмоса заявил, что Россия сможет строить планы сотрудничества с США в космосе только после отмены американских санкций против российских предприятий космической отрасли.