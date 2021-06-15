Путин опроверг намерение РФ прекратить сотрудничество с США в космосе

Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы 14 июня.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать работу с США в этом направлении, и мы продолжим, в случае если наше американские партнеры не откажутся от этого», — сказал российский лидер.

11 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. Днем ранее глава NASA Билл Нельсон в интервью изданию Politico отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

18 апреля Рогозин сообщил о том, что Россия продолжит участие в проекте МКС после 2025 года только в случае снятия санкций США. Он отметил, что санкции должны быть сняты незамедлительно, в противном случае РФ отказывается от работы с США и будет разворачивать собственную станцию в космосе.

В конце 2020 года минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ, в числе которых есть «Роскосмос».

Кроме того, в санкционном списке оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.

Рогозин, комментируя введенные санкции, отмечал, что они могут воспрепятствовать дальнейшему сотрудничеству Москвы и Вашингтона по программе Международной космической станции.