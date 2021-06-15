Войти
Известия.ru

Путин опроверг намерение РФ прекратить сотрудничество с США в космосе

254
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru

Россия не планирует заканчивать сотрудничество с США в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы 14 июня.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать работу с США в этом направлении, и мы продолжим, в случае если наше американские партнеры не откажутся от этого», — сказал российский лидер.

11 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация согласна на сотрудничество с NASA при условии отмены санкций. Днем ранее глава NASA Билл Нельсон в интервью изданию Politico отметил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

18 апреля Рогозин сообщил о том, что Россия продолжит участие в проекте МКС после 2025 года только в случае снятия санкций США. Он отметил, что санкции должны быть сняты незамедлительно, в противном случае РФ отказывается от работы с США и будет разворачивать собственную станцию в космосе.

В конце 2020 года минторг США ввел санкции против 58 китайских и 45 российских организаций, однако названия некоторых из них в списке повторяются, что сужает его до 41 компании РФ, в числе которых есть «Роскосмос».

Кроме того, в санкционном списке оказались девять российских предприятий авиационной промышленности. Среди попавших под ограничения организаций КНР — Китайское газотурбинное предприятие AECC, Hafei Aviation Industry, Пекинский авиационный институт AECC.

Рогозин, комментируя введенные санкции, отмечал, что они могут воспрепятствовать дальнейшему сотрудничеству Москвы и Вашингтона по программе Международной космической станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
30.04.2021
Синьхуа (Китай): Россия уходит! МКС станет «космическим полем битвы»?
04.04.2019
Восточный переворот
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
22.09.2014
Bye-bye, Путин ("Rzeczpospolita", Польша)
11.06.2014
Великий поход
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 05:37
  • 41
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 03:34
  • 6
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 03:09
  • 7
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО
  • 15.06 01:15
  • 21
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 00:57
  • 7
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 15.06 00:28
  • 7
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 14.06 21:32
  • 20
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 14.06 15:46
  • 133
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 14.06 15:29
  • 135
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 14.06 15:12
  • 6
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 14.06 14:53
  • 1
В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок
  • 14.06 14:49
  • 2
«Иркут» решил поставить 1,1 тыс. самолетов до 2035 года
  • 14.06 13:24
  • 7
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 14.06 10:30
  • 1
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС