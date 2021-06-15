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WarSpot

KF-21: всё идёт по плану

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Источник изображения: warspot.ru

Корейский истребитель успешно движется к первому полёту. Вчера, 13 июня, портал hani.co.kr сообщил о том, что компания Korea Aerospace Industries провела экскурсию для журналистов в сборочный цех KF-21, чтобы развеять слухи о проблемах с первым прототипом истребителя.

На прошлой неделе некоторые СМИ сообщили о проблемах, которые якобы были выявлены в ходе наземных испытаний первого прототипа истребителя KF-21. Сообщалось о том, что в KAI почти полностью разобрали опытный образец самолёта из-за ошибок в его конструкции.

Сборочная линия прототипов истребителей KF-21

Источник изображения: hani.co.kr

Чтобы развеять эти слухи, пресс-служба KAI пригласила журналистов на сборочную линию KF-21, где на разных стадиях сборки находятся ещё пять прототипов истребителей. Таким образом производитель хотел показать, что работы над перспективным самолётом идут непрерывно.

«Мы продолжаем проводить наземные испытания и вносить улучшения, пока не решим, что истребитель готов к заправке и отправке в испытательный полёт. Если мы подтвердим отсутствие проблем после 2341 часа тестовых полётов, мы начнём серийное производство. Что касается общего графика разработки, мы достигли середины», — рассказал Рю Гван Су, глава подразделения KAI по проектам самолётов.

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Компании
KAI
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