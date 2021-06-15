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Техкульт

Армия США научит солдат видеть сквозь камуфляж

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Камуфляж

То, что многие специалисты из разных областей называют «интуицией» и «профессиональным чутьем», вскоре можно будет развить путем несложных тренировок с нуля. К такому выводу пришли эксперты из Исследовательской лаборатории по развитию боевых возможностей армии США. Их заинтересовал проект исследователей из Университета Огасты (США), которые разработали методику распознавания закамуфлированных объектов.

Исследования начались еще в 2012-м и привели к созданию программы обучения, которая длится всего две недели, по одному часовому занятию в день. Этот способ не учит работать с конкретными видами камуфляжа или маскировки, но тренирует внимание человека. В результате развивается способность мгновенно, за 0,05 секунды, распознать «неправильные», странные элементы на изображении, что позволяет сделать вывод о наличии на нем чего-то спрятанного. А если такое понимание есть, дальше «увидеть» сквозь камуфляж становится гораздо проще.

Тест

В основе метода лежат принципы «глубокого обучения», разновидность машинного обучения, они универсальны и не требуют особых способностей у пользователей. Тем и приглянулись военным – в условиях современной войны и радиоэлектронного противодействия уже не получится сбросить картинку с цифрового бинокля на удаленный сервер, чтобы мощный ИИ там распознал детали и оперативно прислал ответ. Технологии маскировки нынче тоже на высоте, так что визуальный поиск целей вновь становится актуальной задачей для солдат.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Проекты
AI
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