Разведчики высокого полета

Специалисты армейского корпуса Балтийского флота провели разведку местности с высоты более четырех километров.

В учениях было задействовано подразделение беспилотных летательных аппаратов: 80 военнослужащих отдельного разведывательного батальона и 5 комплексов БЛА «Орлан». Разведка местности проводилась над полигоном около города Гусева Калининградской области.

Несмотря на сложную гидрометеорологическую обстановку, беспилотники были подняты на высоту более 4 тысяч метров. Во время полетов велась фото- и видеосъемка огневых позиций и военных объектов условного противника.

Полученная информация о местоположении войск и строений «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также была отработана экстренная посадка аппаратов на неподготовленные площадки в болотистых массивах, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)