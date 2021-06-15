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РИА Новости

Премьер Эстонии Каллас завила, что Россия остается самой большой угрозой для НАТО

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Председатель Реформистской партии Эстонии Кая Каллас выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов
Председатель Реформистской партии Эстонии Кая Каллас выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов.
Источник изображения: © AP Photo / Raul Mee

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в понедельник на открывшемся в Брюсселе саммите НАТО заявила, что Россия остается самой большой угрозой для НАТО.

"Коллективная оборона - важнейшая задача НАТО, и для ее обеспечения НАТО необходимо адаптироваться к все более сложной среде безопасности. В наших интересах подтвердить единство альянса и обеспечить единое понимание союзниками угроз, с которыми сталкивается НАТО. Россия продолжает оставаться самой большой угрозой для НАТО, и альянс должен продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а это потребует как ресурсов, так и новых решений", - цитирует Каллас пресс-служба эстонского правительства.

В рамках саммита Каллас встретится с премьерами Великобритании и Исландии. Она также примет участие в публичных дебатах с премьер-министром Канады.

На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

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